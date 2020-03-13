Kayseri'de 27 yıllık sınıf öğretmeni, korona virüsten dolayı okulların tatil edilmesini duyar duymaz öğrencilerini bilinçlendirmek için 1 gecede 'Korona virüs tatil kitabı' bastı.

Kocasinan ilçesinde bulunan Sümer Osman Göksu İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni Mehmet Emin Şeker, dün okulların korona virüsten dolayı okulların tatil olacağını duyar duymaz harekete geçti. Gece geç saatlere kadar çalışarak öğrencileri için 'Korona virüs tatil kitabı' hazırlayan Şeker, tatil öncesinde kitabı öğrencilerine dağıttı.

Virüsten dolayı tedbir almak istediğini kaydeden sınıf öğretmeni Mehmet Emin Şeker, "Erkenden tedbir almak istedik. Hem hijyen bakımından hem de bilgilendirme bakımından bir farklılık oluşturmak için böyle bir şey yaptık. Kitapçığın içerisinde özellikle çocukların seviyesine göre korona virüsünü anlattık. Bunu daha zevkli bir hale getirdik. Virüsle alakalı nasıl tedbir alacaklarını, nasıl korunacaklarını ve virüsün nasıl bulaştığını anlatarak öğrencilerimizi daha da bilinçli hale getirmek istedik. Bu kitapçığın amacı budur. Kitapçığın arasında bulmacalar da var. Bu kitapçığın öğrencilerimiz için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle bunun içim hazırladık. Tatil olacağını beklemiyorduk, onun için hızlı bir şekilde bu kitapçığı hazırladık ki çocuklarımız tatilde daha verimli olsunlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Sümer Osman Göksu İlkokulu'nda da virüse karşı alınan tedbirler artırıldı. Okul müdürü Ersel Türkmen, "Okuldaki tedbirlerimizi 10 gün önceden aldık. Bütün sınıflarımıza el dezenfektanları aldık. Bütün lavabolarımızda peçetelerimiz ve sıvı sabunlarımız hazır bir şekilde bekliyor. Okuldaki çalışanlarımız sürekli okulumuzu temizliyorlar. Okulda maskelerimiz de mevcut. Herhangi bir hastalığa karşı acil tedbir olarak bütün çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu.