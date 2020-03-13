Üniversite yönetimi ilanı düzeltti

Malatya Turgut Özal Üniversitesi şahsen başvuru isteyen öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi ilanını düzeltti!

Memurlar.net olarak gün içerisinde gündeme getirdiğimiz ilanla ilgili olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre; ilan başvurularının COVİD-19 salgını nedeniyle şahsen veya posta yolu ile yapılabileceğini, posta yolu ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşması gerektiği ifade edilmiştir.