TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu salonu korona virüsüne yönelik tedbirler kapsamında ilaçlandı
|13 Mart 2020 15:56
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu salonu korona virüsüne yönelik tedbirler kapsamında ilaçlandı.
TBMM'de korona virüsüne karşı mücadele devam ediyor. TBMM Genel Kurulu salonu, korona virüsüne karşı özel kıyafetli görevliler tarafından ilaçlandı. TBMM'de daha önce de ziyaretçi kabul binasında ilaçlama yapılmıştı.
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