1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu salonu korona virüsüne yönelik tedbirler kapsamında ilaçlandı
 13 Mart 2020 15:56
Yazdır
TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu salonu korona virüsüne yönelik tedbirler kapsamında ilaçlandı.

TBMM'de korona virüsüne karşı mücadele devam ediyor. TBMM Genel Kurulu salonu, korona virüsüne karşı özel kıyafetli görevliler tarafından ilaçlandı. TBMM'de daha önce de ziyaretçi kabul binasında ilaçlama yapılmıştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir belediye, hamile ve kronik hastalığı olanlara 2 hafta izin verdi
13 Mart 2020 15:58		 İçişleri Bakanlığından 13 maddelik Koronavirüs Genelgesi
13 Mart 2020 15:25
Üniversite yönetimi ilanı düzeltti
13 Mart 2020 15:24		 Tarım ve Orman Bakanlığından korona virüs tedbirleri
13 Mart 2020 15:08
Namaz sünnetleri evde kılınacak, camilerden tesbihler kaldırılacak
13 Mart 2020 14:57		 Rekabet Kurulu 4 akaryakıt şirketine para cezası verdi
13 Mart 2020 14:53
Tarım Bakanlığı'ndan 'gıda stoğu' açıklaması
13 Mart 2020 14:49		 Valilik: Ceyhan Belediye başkanı görevden alınmadı
13 Mart 2020 14:48
Koronavirüs testi yaptırılabilecek 25 hastane
13 Mart 2020 14:37		 Diyanet, Hac görevli seminerlerini erteledi
13 Mart 2020 14:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi16:26 - Korona virüs uyanıkları... 42 liradan 250 liraya çıktı16:20 - Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa hapis cezası16:18 - MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı16:15 - İspanya'da koronavirüs hızla yayılıyor, ölü sayısı 120'ye yükseldi16:12 - TOBB'da haksız fiyat artışı yapan firmalara ceza verecek16:08 - MEB, açıköğretim sınavlarını erteledi16:06 - 8 aylık kolonya stoğu bir günde bitti16:00 - Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kurala uymuyor, ikisi de virüs kapmış olabilir15:58 - Bir belediye, hamile ve kronik hastalığı olanlara 2 hafta izin verdi
15:56 - TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı15:47 - 'Kozmik Oda kumpası' davasında bir sanığa tahliye15:46 - Meteorolojiden İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için 'soğuk hava' uyarısı15:40 - Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 bakan açıklama yapacak15:35 - Engelli çocuğu otobüste unuttular15:34 - BİLSEM mülakatları ertelendi15:33 - MB'nin yıl sonu dolar tahmini arttı15:28 - Öğrencilerini bilinçlendirmek için 1 gecede 'Korona virüs tatil kitabı' bastı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan açıkladı: İkinci korona virüs vakası ortaya çıktı
Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
Diyanet'ten, Cuma Namazı için yeni açıklama
HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü
Sağlık Bakanlığı korona virüs için bu ilaçları kullanıyor
Konya'da koronavirüs kavgası: 1 yaralı
Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve yurt açıklaması
Hamileler ve engelliler için izin kararı alınacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona 2
astım 1
kolonya 5
13.03.2020 cuma namazı 1
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 3
italya'nın komple karantinaya alınması 3
türkiye'de 2.corona virüsüne rastlanılması 2
israil'in corona virüsü aşısını bulduğu iddiası 1
Ecem Erkek 1
koronafobi 1
SON İLANLAR
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak
Aydn Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Konut İmar Turizm Sanayi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 17 İşçi Alacak
İstanbul Gopaş 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 12 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam