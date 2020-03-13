Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kurala uymuyor, ikisi de virüs kapmış olabilir
|13 Mart 2020 16:00
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Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, İtalya'dan geldi ancak yurt dışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralını çiğnedi
Koronavirüsün tamamen yayıldığı İtalya'dan, ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.
Çin'den sonra en fazla vakanın yaşandığı ülkede 1016 kişi öldü.
ŞEYMA'NIN SEVGİLİSİ 14 GÜN KURALINA UYMADI
Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia ise Şeyma Subaşı'nın için Türkiye'ye geldi.
Sağlık Bakanlığı'nın sık sık hatırlattığı yurt dışı seyahatlerinden sonra 14 gün boyunca evden çıkmama kuralına, Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia uymadı.
Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye uçuşun olmamasından dolayı Yunanistan üzerinden geldi.
Şeyma Subaşı ve Guido Senia, İtalya'dan döndükten sonra hiç vakit kaybetmeden bir etkinlikte görüntülendi. Çiftin İtalya'dan dönmesine rağmen 14 gün karantina kuralına uymaması dikkatlerden kaçmadı.
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