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Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa hapis cezası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti
 13 Mart 2020 16:20
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Kastamonu'da FETÖ'den yargılanan sanığa hapis cezası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Nuray A, S.K. ve R.K. katıldı.

Sanıklardan Nuray A, terör örgütüyle bağının bulunmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu iddia eden Nuray A, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Nuray A'yı FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların beraatine hükmetti.
Anadolu Ajansı
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