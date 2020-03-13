Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı darbe girişimi davasında 2 tahliye
|13 Mart 2020 16:43
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Sanıklar ve avukatlarının dava dosyasına gelen belgelere ve tanık beyanlarına karşı ek savunmalarının alındığı duruşmada, savcının görüşünü sunmasının ardından ara kararlar açıklandı.
Mahkeme heyeti, firari sanıkların yakalama kararlarının infazının beklenmesine, gelecek celse belirlenen tanıkların dinlenilmesine ve bazı sanıklardan elde edilen dijital materyallerin yetkili kurumlara gönderilerek incelenmesine karar verdi.
Sanıklardan eski yarbay Şafak Deliacı ve eski yüzbaşı Olcay Duman'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmeden mahkeme, diğerlerinin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
Davanın görülmesine 1 ile 23 Haziran tarihleri arasında devam edilecek.
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