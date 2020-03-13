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Kars'ta FETÖ'nün sözde kadın bölge sorumlusu tutuklandı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/ PDY) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda, İstanbul'da gözaltına alınan örgütün sözde bölge sorumlusu tutuklandı.
 13 Mart 2020 16:52
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Kars'ta FETÖ'nün sözde kadın bölge sorumlusu tutuklandı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/ PDY) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda, İstanbul'da gözaltına alınan örgütün sözde bölge sorumlusu tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen FETÖ'nün sözde bölge sorumlusu Ş.Ö hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu, Ş.Ö, fiziki ve teknik takip sonucu İstanbul'da yakalandı.

Kars getirilen Ş.Ö, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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