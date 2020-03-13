Milli sporcu Selin Şahin de İtalya'da karantinada

İtalya'nın Reggio Calabria Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyen milli sporcu Selin Şahin, konuşmalarından satış başlıkları...

- "İtalya'nın en güneyindeki şehirdeyim. Burada Corona virüs yoktu, bizim için çok uzaktı. Ancak bir hafta içinde yayılması ve çok yüksek seviyede olmasından dolayı önlemler artırıldı. Elimizde sertifikayla geziyoruz. Nerede kaldığımıza dair.

Kendi mahallemize en yakın yerde market veya eczane yoksa sokakta gördüklerinde ceza kesiyorlar. Karantina yaklaşık 15-20 gün sürecek. Eğer uçuşlar normale dönerse Nisan'da Türkiye'ye döneceğim. Fiziksel anlamda sağlıklıyım." dedi.