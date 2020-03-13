Sağlıkta, unvan değişikliği sınav konuları belli oldu
|13 Mart 2020 17:00
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Sağlık Bakanlığının Anadolu Üniversitesine yaptıracağı, unvan değişikliği sınavında, sınav konuları belirlendi.
Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama
2020 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Katılacak Adayların
Dikkatine
Bakanlığımız personeline yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavını 19 Nisan 2020 tarihinde yapacak olan Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen "unvan değişikliği sınavı konu başlıkları" ilan edilmiştir. Sınav konularına ulaşmak için tıklayınız.
Ayrıca görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavının 16-27 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması gereken; sınav ücretinin yatırılması, sınav merkezi tercihinin yapılması veadayların engellilik durumuna ilişkin "sağlık durumu/engel bilgi formu"nun doldurulmasına dair bilgi ve yönlendirmeleri içeren internet başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
Sınav başvuru ekranına https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.
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