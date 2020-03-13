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Türkiye sporda, koronavirüs tedbirinde Avrupa'yı geride bıraktı

Avrupa futbol ligleri yeni tip koronavirüse karşı önlem almakta gecikirken, nisan ayına kadar seyircisiz oynanacak Süper Lig ise tedbirlerini salgın yayılmadan önce aldı
 13 Mart 2020 17:06
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Türkiye sporda, koronavirüs tedbirinde Avrupa'yı geride bıraktı

Avrupa'da spor organizasyonlarında iptal veya erteleme kararları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölümlerin yaşanmasının ardından alınırken, Türkiye ise bu konuda erken davrandı.

Virüse karşı alınan önlemler neticesinde Süper Lig'in nisan ayına kadar seyircisiz oynanacağı ve örgün eğitime ara verilecek Türkiye'de, duyurunun yapıldığı saatlerde virüse sadece bir kişi yakalanırken, ölüm vakası da yaşanmadı.

Tanı konan hastanın çevresindeki bir kişide daha rastlanmasının ardından ülke geneli virüs sayısının bugün ikiye yükseldiği Türkiye, kalabalık ortamlarda yayılma olasılığı büyük oranda artan yeni tip koronovirüse karşı mücadelesinde aldığı erken tedbirlerle salgının büyümesi riskini azalttı.

- Avrupa ülkeleri arasında önlemleri en geç alan İtalya

Çok sayıda spor organizasyonun ertelendiği veya iptal edildiği Avrupa'nın önde gelen ülkeleri ise gereken önlemleri almakta gecikti.

Salgının en çok etkilediği Avrupa ülkesi İtalya'nın en önemli futbol ligi Serie A'nın ertelendiği 9 Mart'ta ülke genelindeki ölü sayısı 463'ü bulurken, resmi rakamlara göre ise vaka sayısı 9 bin 172'ye varmıştı.

Serie A'da forma giyen Juventus'un İtalyan stoperi Daniele Rugani ve Sampdoria'nın forvet oyuncusu Manolo Gabbiadini'nin de Kovid 19'a yakalandığı İtalya'da salgından vefat edenlerin sayısı şu an itibarıyla 1016'yı buldu.

- La Liga ve Ligue 1 önlemlere geç kaldı

İspanya La Liga'nın seyircisiz oynanmaya karar verildiği 10 Mart'ta ülke genelinde yeni tip koronavirüsten 31 ölüm yaşanırken, vaka sayısı ise 1200'ü geçmişti.

Ligin askıya alındığı dün ise salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 86'ya ulaşırken, virüse yakalananlar ise 3 bin 100 kişiye yükselmişti.

Fransa Ligue 1'de 10 Mart günü seyircisiz oynama kararı alındığında ülke genelinde 33 ölü ve 1784 vaka yaşandı. Lig iptalinin gündeme geldiği Fransa'da bugüne kadar 61 kişi virüsten hayatını kaybederken, 2 bin 876 kişi ise virüse maruz kaldı.

- Bundesliga'da iptal veya erteleme kararı henüz alınmadı

Almanya'da ölü sayısı 6, vaka sayısı ise 2 bin 369'u bulmasına rağmen Bundesliga'nın ertelenmesi veya iptal edilmesi yönünde bir karar, henüz alınmadı.

Bazı bölgesel liglerin ertelendiği ülkede, Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach ve Köln arasında 11 Mart'ta, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Wolfsburg'un Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk ettiği dün oynanan karşılaşmalarla seyircisiz oynama uygulamasına geçildi.

Bundesliga'da Borussia Dortmund ile Schalke 04 arasında yarın, Werder Bremen ile Bayer Leverkusen arasında 16 Mart Pazartesi günü ve Bayern Münih ve Augsburg'un 18 Nisan'a kadar evinde yapacağı karşılaşmalar da seyircisiz oynanacak. Almanya ile İtalya A milli takımları arasında 31 Mart'taki hazırlık maçında da tribünler boş kalacak.

Dün futbol liglerinin askıya alındığı ülkelerden Hollanda'da 5 kişi virüs nedeniyle ölürken, vaka sayısı 614'e çıktı. Ölümün yaşanmadığı Portekiz'de de 78 kişide virüse rastlandı.

- Premier Lig'de virüs oyuncu ve teknik direktöre sıçradı

Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta ve Chelseali Callum Hudson-Odoi'nin virüse yakalandığı, adı açıklanmayan Leicester City'de 3, Manchester City ve Everton'da ise birer oyuncunun koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulduğu İngiltere Premier Lig'de, organizasyonun ertelenmesi konusu, bugün yapılacak toplantıda ele alınacak.

İngiltere'de son olarak 590 kişide koronovirüs tespit edilirken, 8 kişi ise hayatını kaybetti.

- Önemli spor organizasyonlarında gündem koronavirüs

Spor yöneticileri, söz konusu salgının ardından dünya genelinde birçok önemli spor organizasyonunda ciddi tedbirler almak zorunda kaldı.

Utah Jazz'da Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'in virüse yakalanmasının ardından Amerikan Basketbol Ligi (NBA) süresiz ertelendi.

Dünyanın en önemli motor sporu organizasyonlarından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2020 sezonunun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si iptal edilirken, bu sezonki MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Katar, Tayland, ABD ve Arjantin ayakları da askıya alındı.

Teniste 20 Nisan'a kadar tüm turnuvalar ertelenirken, benzer önlemler dünya genelinde sporun neredeyse tüm branşlarında yürürlüğe sokuldu.

- EUFA, EURO 2020 için acil toplanıyor

Akıllardaki en büyük soru işareti ise bu yaz düzenlenmesi planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın düzenlenip düzenlenmeyeceği.

Birçok Avrupa kentinin şampiyonaya ev sahipliği yapacağı organizasyonda son kararı UEFA verecek. UEFA, üyesi olan tüm federasyon ve paydaşlarını, Kovid-19 hakkında görüşmek amacıyla 17 Mart Salı günü video konferansa çağırdı.

Toplantıda, başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) olmak üzere Avrupa kupaları ve ulusal liglere ilişkin alınacak tedbirler masaya yatırılacak.
Anadolu Ajansı
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