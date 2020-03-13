1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Kurum'dan 11 maddelik koronavirüs genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Ülke olarak hakikaten Sağlık Bakanlığımızın baştan beri almış olduğu tedbirler, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde koronavirüsün yayılmasına karşı her türlü tedbiri almış durumdayız. Daha kararlı bir şekilde bu süreci geçirme arzusundayız.
 13 Mart 2020 18:05
Yazdır
Bakan Kurum'dan 11 maddelik koronavirüs genelgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecek." dedi.

Bakan Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'da İlbank Bölge Müdürlüğünde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Bakan Kurum depremin ardından ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirlere değindi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bugün itibarıyla birden fazla ülkeye yayılan koronavirüsle alakalı Türkiye'de Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda gerekli tedbirlerin ve çalışmaların başlatıldığını belirten Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak dün 81 ile bir genelge gönderdiklerini söyledi.

Kurum, valiliklere gönderdikleri genelgenin 11 madde halinde koronavirüse karşı şehirlerin, belediyelerin, vatandaşların alması gereken tedbirleri ve bu tedbirlere ilişkin yapılacakları içerdiğini ifade ederek, bu genelge kapsamında alınan kararlarda belediyeler ve valiliklerin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından alınan kararlarla eş düzeyde ve paralel bir şekilde çalışacağını dile getirdi.

- "Çevre ihbar hattı oluşturduk"

"Bu çerçevede öncelikli olarak vatandaşların yoğun şekilde yaşadığı, faaliyet gösterdiği başta toplu taşıma araçları olmak üzere caddelerde, sokaklarda ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda temizlik işlerinin daha sık, düzenli ve titiz bir şekilde yapılması, bu araçlarda vatandaşların kendi temizliklerini sağlayabilmeleri adına dezenfektanların bulundurulması sağlanıyor." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine bu kapsamda yerel yönetimlerde çalışan personelin zorunlu olmadığı sürece yurt dışına çıkmaması, eğer çıkmışsa Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler kapsamında vatandaşlarımızın 14 gün işe başlamadan evlerinde dinlenmeleri, çöplerimizin tabii ki düzenli bir şekilde toplanması, vatandaşımızın temasının olduğu alanlarda temizlik işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılması gibi tedbirlere ilave Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler. Bakanlığımız birimleri de hızlı bir şekilde olaya belediyeler eliyle müdahil olacak."

- "Koronavirüsün yayılmasına karşı her türlü tedbiri almış durumdayız."

Vatandaşları bilinçlendirmek adına şehirlerdeki bilboardlar ile yine belediyeler ve valiliklerce gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına 11 maddelik genelgede yer verildiğini aktaran Kurum, "Ülke olarak hakikaten Sağlık Bakanlığımızın baştan beri almış olduğu tedbirler, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde koronavirüsün yayılmasına karşı her türlü tedbiri almış durumdayız. Daha kararlı bir şekilde bu süreci geçirme arzusundayız." diye konuştu.

"Belediyeler olarak Bilim Kurulunun aldığı kararları şehirlerimizde uygulayacağız. Bahar geliyor bir taraftan da bir bahar temizliği çerçevesinde inşallah şehirlerimizi daha temiz hale getireceğiz." ifadelerini kullanan Kurum, bu çerçevede koronavirüsle alakalı mücadeleyi kararlı ve etkin bir şekilde sürdüreceklerini aktardı.

- "9 ilimizde toplam 222 bin binada hasar tespiti yaptık"

Bakan Kurum, ülkede yaşanan depremlere ilişkin yürütülen çalışmaları da değerlendirdi. Kurum, şöyle konuştu:

"2020 yılında meydana gelen afetlerde 9 ilimizde toplam 222 bin binada hasar tespiti yaptık. İllerimiz Elazığ, Malatya, Van, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Tunceli, Manisa ve Şanlıurfa'da toplam 222 bin binada hasar tespiti yaptık. Bu yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüm demek ve bu bağımsız bölümlerde yaklaşık 4 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bu vatandaşlarımıza dokunmak, onların yaralarını hızlı bir şekilde sarmak suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Bu illerde çalışmalarımız eş zamanlı bir şekilde yürümektedir."

Elazığ'da 20 bin 417, Malatya'da 4 bin 448 bağımsız bölümden oluşan projeleri başlattıklarını anımsatan Kurum, aynı şekilde Van, Manisa ve diğer illerde de çalışmaları süratli bir şekilde yürüttüklerini kaydetti.

Kurum, Elazığ'da artık sahada bir kısım projelerin tamamlandığını dile getirerek, bir kısmının temellerinin atıldığını, birçok alanda projelerin başladığını gördüklerini ifade etti.

Van ve Dinar'da yaptıkları gibi hızlı bir şekilde Elazığ'da da konutları vatandaşlara teslim edeceklerini vurgulayan Kurum, mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için süreci yürütmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kurum, Elazığ'da önümüzdeki hafta itibarıyla yaklaşık 4 bin 500, Malatya'da 2 bine yakın konutun ihalesini gerçekleştireceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Nisan ayı sonuna kadar toplam iki ilimizde 25 bin bağımsız bölümün ihalelerini gerçekleştirerek yıl sonuna kadar etaplar halinde bu konutların teslimini yapıyor olacağız. Elazığ'da Sürsürü Mahallemizde inşaatlarımız başladı. Bu yılın sekizinci ayına kadar inşallah o inşaatların teslimini öngörüyoruz. Altı aylık bir zaman diliminde Sürsürü Mahallesinde vatandaşlarımıza konutları teslim eder hale geleceğiz. Mustafa Paşa ve Abdullahpaşa mahallelerimizdeki binalarımızın yıkımı tamamlandı. Şehrimizde yıkılması gereken acil diyebileceğimiz yaklaşık bin 400 binamızın yıkımı gerçekleşmiş oldu. Bu çerçevede çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor."

- İtirazlar değerlendiriliyor

Vatandaşların hasar tespit çalışmalarına yönelik itirazları değerlendirdiklerini bildiren Kurum, bugüne kadar yaklaşık 25 bin dilekçe geldiğini, bu dilekçelerin 10 bin 291 yapıyı ilgilendirdiğini dile getirdi.

Yaklaşık yüzde 75'ini yerinde görmek suretiyle tespitleri yeniden yaptıklarını ifade eden Kurum, şöyle dedi:

"Bu da 7 bin 600 yapı demek. İtirazlar çerçevesinde az hasardan, orta hasara, orta hasardan ağır hasara geçen binalarımız oldu. Ağır hasara geçen toplam bina sayımız da 1307'dir. Çalışmalarımız süratli bir şekilde devam ediyor. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını, taleplerini içerir tüm çalışmalarımızı Valimiz, milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız bütün vatandaşlarımızla, onları dinlemek suretiyle hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyor. Söz verdiğimiz şekilde vatandaşımızın mağduriyetinin az olacağı şekliyle de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı
13 Mart 2020 18:07		 Sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavı ertelendi
13 Mart 2020 17:50
ABB: 12 yaşından küçük çocuğu olanlar idari izinli sayılacak
13 Mart 2020 17:37		 Çaykur, görevde yükselme ve unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
13 Mart 2020 17:24
Sağlıkta, unvan değişikliği sınav konuları belli oldu
13 Mart 2020 17:00		 Bakan Koca'dan, koronavirüse karşı '14 Kural' paylaşımı
13 Mart 2020 16:59
İBB, İstanbul'daki tüm sosyal mekanları kapattı
13 Mart 2020 16:54		 Bir belediye, hamile ve kronik hastalığı olanlara 2 hafta izin verdi
13 Mart 2020 15:58
TBMM Genel Kurulu korona virüsüne karşı ilaçlandı
13 Mart 2020 15:56		 İçişleri Bakanlığından 13 maddelik Koronavirüs Genelgesi
13 Mart 2020 15:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:13 - Adliyede tutuklama kararını duyan şüpheli firar etti18:13 - Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti18:07 - Antalya'da FETÖ'den yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası18:07 - Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı18:05 - Bakan Kurum'dan 11 maddelik koronavirüs genelgesi17:58 - Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu17:50 - Sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavı ertelendi17:46 - Koronavirüs ilk defa bir 'devlet başkanı'na bulaştı17:40 - Bir ilimizde daha koronavirüs şüphesi17:37 - ABB: 12 yaşından küçük çocuğu olanlar idari izinli sayılacak
17:36 - Sudan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti17:33 - Ukrayna'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm17:32 - İspanya, koronavirüs nedeniyle, tüm ülkede OHAL ilan etti17:24 - Altında gün sonu fiyatları17:24 - Çaykur, görevde yükselme ve unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı17:22 - Ankara'da 2 avukatı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı17:15 - Dolarda koronavirüs etkisi17:13 - MEB, sürücü kurslarını da tatil etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci koronavirüs vakası ortaya çıktı. İlk hastanın yakın çevresinden...
Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı
Diyanet'ten, Cuma Namazı için yeni açıklama
HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü
Sağlık Bakanlığı korona virüs için bu ilaçları kullanıyor
Konya'da koronavirüs kavgası: 1 yaralı
Hamileler ve engelliler için izin kararı alınacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Malazgirt 1071 1
13.03.2020 cuma namazı 1
eti cin yemek 1
abdestli kadının emzirdiği kişiye virüs bulaşmaz 2
liverpool 2
euroleague'in hala sezonu oynatmaya devam etmesi 3
postacı 1
Yurdum insanının virüsten korunma yöntemleri 1
okulların tatil edilmesi 6
çekirge istilası 1
SON İLANLAR
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak
Aydn Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Konut İmar Turizm Sanayi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 17 İşçi Alacak
İstanbul Gopaş 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 12 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam