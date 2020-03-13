Dolarda koronavirüs etkisi
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|13 Mart 2020 17:15
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,2760
|6,2770
|6,3090
|6,3100
|Avro
|7,0190
|7,0200
|7,0210
|7,0220
|Sterlin
|7,8860
|7,9260
|7,8690
|7,9080
|İsviçre Frangı
|6,6290
|6,6630
|7,6150
|7,6480
|ANKARA
|ABD Doları
|6,2500
|6,3000
|6.2750
|6.3250
|Avro
|6,9800
|7,0400
|6.9700
|7.0300
|Sterlin
|7,8500
|7,9860
|7.7750
|7.9100
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