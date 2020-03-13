Çaykur, görevde yükselme ve unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
Çaykur, görevde yükselme ve unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
|13 Mart 2020 17:24
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Çaykur, görevde yükselme sınavı için 55 kadro, unvan değişikliği sınavı için ise 18 kadroluk sınav açmıştı.
Çaykur, görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınav sonuçlarını açıkladı
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