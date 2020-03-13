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Bir ilimizde daha koronavirüs şüphesi

Bursa'da umreden dönen, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti bulunan yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
 13 Mart 2020 17:40
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Bir ilimizde daha koronavirüs şüphesi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle Sırmalar Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti.

Kadının 2 hafta önce umreden döndüğünün belirlenmesi üzerine, Corona virüs şüphesiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Gerekli önlemlerin alınmasıyla gözlem altına alınan kadının testlerinin yapıldığı, sonucunun beklendiği öğrenildi.

DHA
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