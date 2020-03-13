Koronavirüs ilk defa bir 'devlet başkanı'na bulaştı
Brezilya lider Jair Bolsanaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
|13 Mart 2020 17:46
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İngiliz yayın organı Daily Mail'in yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Brezilya lider Jair Bolsanaro'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Koronavirüs böylece ilk defa bir devlet başkanına bulaşmış oldu.
Bolsanaro ve ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz cumartesi günü akşam yemeğinde bir araya gelerek tokalaşmıştı.
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