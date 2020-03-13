Atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır Sur Özekli Köyü'nde atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeğin sesini duyan çocuklar yardıma koştu. Kuyuya sarkan çocuklar, köpekleri kurtardıktan sonra temizleyip saldı.
|13 Mart 2020 17:58
|Yazdır
Sur'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpekleri kuyuya sarkarak kurtaran çocuklar, yavruları kurtarıp doğaya saldı. Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü.
KUYUYA SARKIP KURTARDILAR
Havlama seslerini duyan çocuklar, mahsur kalan köpeklerin yardımına koştu. Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çıkardı. Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bir ilimizde daha koronavirüs şüphesi
13 Mart 2020 17:40
|8 aylık kolonya stoğu bir günde bitti
13 Mart 2020 16:06
|Meteorolojiden İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için 'soğuk hava' uyarısı
13 Mart 2020 15:46
|Engelli çocuğu otobüste unuttular
13 Mart 2020 15:35
|Toplu taşıma araçlarında korona virüs etkisi
13 Mart 2020 13:36
|Sığınmacıların Yunanistan'a geçiş mücadelesi sürüyor
13 Mart 2020 11:11
|2 uzman onbaşı ilk görev yerlerine giderken kazada vefat etti
13 Mart 2020 09:12
|Kolonyacı kardeşler: 1 günde 6,5 ton kolonya sattık
12 Mart 2020 23:04
|Resulayn'da şehit düşen askerin şehadet haberi ailesine ulaştı
12 Mart 2020 18:55
|Ordu Büyükşehir'de 2 genel sekreter yardımcılığı makamı kaldırıldı
12 Mart 2020 18:20