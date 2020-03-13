Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti
|13 Mart 2020 18:13
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Şeyma Subaşı ve Guido Senia, dün akşam bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye geldiğini açıkladı. Ancak Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadı.
Senia'nın bu açıklamasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcıları, "Yurt dışı dönüşleri için '14 gün kuralı'na dikkat etti mi acaba?" diye sordu. Kurala uymadığı görülen Guido Senia tepki çekti.
Gelen tepkilerin ardından ise Gazeteci Candaş Tolga Işık İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiğini duyurdu. Şeyma Subaşı'nın İtalya'dan gelen sevgilisinin deport edilmesi ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacağı öne sürüldü.
İçişleri Bakanlığı harekete geçti, Şeyma Subaşı'nın İtalya'dan gelen sevgilisi deport edilecek ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacaklar. @TC_icisleriCandaş Tolga Işık (@ctisik) March 13, 2020
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