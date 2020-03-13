1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Şeyma Subaşı'nın İtalya'dan geldiği öğrenilen sevgilisi Guido Senia'nın 14 gün kuralına uymaması üzerine İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiği öğrenildi.
 13 Mart 2020 18:13
Yazdır
Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisi ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Şeyma Subaşı ve Guido Senia, dün akşam bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye geldiğini açıkladı. Ancak Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadı.

Senia'nın bu açıklamasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcıları, "Yurt dışı dönüşleri için '14 gün kuralı'na dikkat etti mi acaba?" diye sordu. Kurala uymadığı görülen Guido Senia tepki çekti.

Gelen tepkilerin ardından ise Gazeteci Candaş Tolga Işık İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiğini duyurdu. Şeyma Subaşı'nın İtalya'dan gelen sevgilisinin deport edilmesi ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacağı öne sürüldü.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kurala uymuyor, ikisi de virüs kapmış olabilir
13 Mart 2020 16:00		 Fatih Portakal'dan koronavirüs teşekkürü
11 Mart 2020 18:31
Kanal D'de bir dizi daha final yapıyor
08 Mart 2020 20:28		 Ünlü sanatçı hakim karşısına çıkmıştı! İşte aylık geliri
07 Mart 2020 22:16
Yılın ilk iki ayında en çok yerli yapım filmleri izledik
05 Mart 2020 13:50		 Haluk Levent: Onu bu şekilde bırakamam! Tedavi ettireceğiz
05 Mart 2020 09:55
Gülben Ergen, eski eşi Erhan Çelik'e 'hakaret' davasında beraat etti
04 Mart 2020 11:50		 Çaycı Hüseyin: Beni sürekli öldürüyorlar!
04 Mart 2020 11:17
Yarışmacı da zorlandı, birçok kişi yanlış tahmin etti!
03 Mart 2020 22:10		 Sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
03 Mart 2020 19:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:50 - Meteoroloji o bölgeyi uyardı... Kar geliyor19:38 - DSÖ: Koronavirüsün merkez üssü artık Avrupa19:33 - Bakanlıktan koronavirüs için WhatsApp hattı19:25 - Brezilya Devlet Başkanı'nın koronavirüs testi negatif çıktı19:24 - Sürekli ilaç kullananlar rapor yenilemeyecek19:22 - ÇAYKUR, işçi alım kuralarını seyircisiz yapacak19:13 - Kuzey Irak'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi19:11 - Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri EBA üzerinden yapılacak19:07 - YÖK uzaktan ve açıköğretim imkanlarını devreye sokacak18:55 - Gram altın, bugün çok sert düştü
18:54 - Almanya'da okullara koronavirüs tatili18:51 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:50 - 9 ülkeye uçuşlar durduruldu18:48 - Tek sayfada Kamu kurumlarının koronavirüs için aldığı tedbirler18:46 - ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 214 milyon kişiyi etkilenebilir18:35 - Cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelendi18:27 - Koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı18:26 - Sağlık Bakanlığı 'hasta ziyaretlerini' kısıtladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci koronavirüs vakası ortaya çıktı. İlk hastanın yakın çevresinden...
Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı
Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı
Diyanet'ten, Cuma Namazı için yeni açıklama
Koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
Hamileler ve engelliler için izin kararı alınacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
italya'nın komple karantinaya alınması 3
kolonyanın karaborsaya düşmesi 3
çekirge istilası 1
namaz 5 vakit,ahlak 24 saat 4
13.03.2020 beşiktaş kulübü tweeti 1
2020 yılının sorunlu bir yıl olması 2
Hiferozmi 1
italya 2
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 3
liverpool 2
SON İLANLAR
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak
Aydn Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Konut İmar Turizm Sanayi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 17 İşçi Alacak
İstanbul Gopaş 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 12 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam