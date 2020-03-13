1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tek sayfada Kamu kurumlarının koronavirüs için aldığı tedbirler

Memurlar.net olarak Kamu kurumlarının koronavirüs için aldığı tedbirleri tek sayfada yayımlıyoruz.
 13 Mart 2020 18:48
Yazdır
Tek sayfada Kamu kurumlarının koronavirüs için aldığı tedbirler

Çin'de başlayan, Avrupa'ya sıçrayan Koronavirüs, Dünyada yayılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de şuana kadar 5 vaka görüldü. Vakaların görülmesiyle beraber Kamu kurumları çeşitli tedbirler almaya başladı.

İlk olarak okulların Nisan ayındaki ara tatili önümüzdeki haftaya çekilmiştir. 1 hafta da evde eğitim olacağı duyurulmuştu. Üniversitelerde ise eğitime 3 hafta ara verilmişti. Ayrıca kamu görevlilerine yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş ve acil durumlarda izin alınması öngörülmüştü.

İşte Kamu kurumlarının koronavirüs ile ilgili aldığı tüm tedbirler.

CUMHURBAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı

Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE YÖK

MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı

BİLSEM mülakatları ertelendi

Okullar 1 hafta, Üniversiteler 3 hafta tatil edildi

YÖK'ten idari ve akademik personel için açıklama

Milli Eğitim Bakanı, uzaktan eğitim sürecine dair detayları açıkladı

Bakan açıkladı. Öğretmenler ve idarciler okula gidecek mi?

MEB, tüm hizmetiçi eğitimleri iptal etti

MEB, bu hafta sonu yapılacak DYK kurslarını iptal etti

Maarif Vakfı'nın okulları da tedbiren tatil edildi

MEB, açıköğretim sınavlarını erteledi

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri EBA üzerinden yapılacak YÖK uzaktan ve açıköğretim imkanlarını devreye sokacak

Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi

MEB, sürücü kurslarını da tatil etti

ADALET BAKANLIĞI

CTE, tüm eğitimleri ikinci bir talimata kadar erteledi

Türkiye Adalet Akademisinin meslek içi eğitim programları ertelendi

Cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelendi

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Kur'an Kurslarında eğitimlere ara verildi. Ek ders ödenmeyecek

Namaz sünnetleri evde kılınacak, camilerden tesbihler kaldırılacak

DİĞER BAKANLIKLAR

Çevre Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi

Aile Bakanlığı: Özel kreşler de tatil edildi

TBMM, ziyarete kapatıldı

Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve yurt açıklaması

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması askıya alındı

TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri ertelendi

Tarım Bakanlığı'ndan 'gıda stoğu' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 13 maddelik Koronavirüs Genelgesi

Sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavı ertelendi

Sağlık Bakanlığı 'hasta ziyaretlerini' kısıtladı

Hafta sonu askerler ve öğrenciler izne çıkamayacak

MSB açıkladı... Nizamiyelere termal kamera konuldu

Tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Sanatsal etkinlikler de ertelendi

Sürekli ilaç kullananlar rapor yenilemeyecek

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının izinleri iptal edildi MSB açıkladı... Nizamiyelere termal kamera konuldu

BELEDİYELERİN UYGULAMALARI

Ankara Büyükşehir, koronavirüse karşı kültür sanat etkinliklerini iptal etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hamile ve kronik hastalığı olanlara 2 hafta izin verdi

ABB: 12 yaşından küçük çocuğu olanlar idari izinli sayılacak

İBB, İstanbul'daki tüm sosyal mekanları kapattı

Ankara'da borcu olan abonelerin 2 ay suyu kesilmeyecek

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakanlıktan koronavirüs için WhatsApp hattı
13 Mart 2020 19:33		 ÇAYKUR, işçi alım kuralarını seyircisiz yapacak
13 Mart 2020 19:22
YÖK uzaktan ve açıköğretim imkanlarını devreye sokacak
13 Mart 2020 19:07		 9 ülkeye uçuşlar durduruldu
13 Mart 2020 18:50
Cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelendi
13 Mart 2020 18:35		 Koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
13 Mart 2020 18:27
Sağlık Bakanlığı 'hasta ziyaretlerini' kısıtladı
13 Mart 2020 18:26		 Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı
13 Mart 2020 18:07
Bakan Kurum'dan 11 maddelik koronavirüs genelgesi
13 Mart 2020 18:05		 Sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavı ertelendi
13 Mart 2020 17:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:50 - Meteoroloji o bölgeyi uyardı... Kar geliyor19:38 - DSÖ: Koronavirüsün merkez üssü artık Avrupa19:33 - Bakanlıktan koronavirüs için WhatsApp hattı19:25 - Brezilya Devlet Başkanı'nın koronavirüs testi negatif çıktı19:24 - Sürekli ilaç kullananlar rapor yenilemeyecek19:22 - ÇAYKUR, işçi alım kuralarını seyircisiz yapacak19:13 - Kuzey Irak'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi19:11 - Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri EBA üzerinden yapılacak19:07 - YÖK uzaktan ve açıköğretim imkanlarını devreye sokacak18:55 - Gram altın, bugün çok sert düştü
18:54 - Almanya'da okullara koronavirüs tatili18:51 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:50 - 9 ülkeye uçuşlar durduruldu18:48 - Tek sayfada Kamu kurumlarının koronavirüs için aldığı tedbirler18:46 - ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 214 milyon kişiyi etkilenebilir18:35 - Cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelendi18:27 - Koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı18:26 - Sağlık Bakanlığı 'hasta ziyaretlerini' kısıtladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci koronavirüs vakası ortaya çıktı. İlk hastanın yakın çevresinden...
Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı
Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı
Diyanet'ten, Cuma Namazı için yeni açıklama
Koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
Hamileler ve engelliler için izin kararı alınacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
israil'in corona virüsü aşısını bulduğu iddiası 1
zalgiris kaunas 1
italya 2
postacı 2
Hiferozmi 1
11.03.2020 y.malatyaspor vs trabzonspor maçı 2
nedir bu BES 2
jurgen klopp 2
corona virüsünü ti'ye almak 4
İçimdeki mutluluk 2
SON İLANLAR
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak
Aydn Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Konut İmar Turizm Sanayi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 17 İşçi Alacak
İstanbul Gopaş 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 12 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam