Tek sayfada Kamu kurumlarının koronavirüs için aldığı tedbirler

Çin'de başlayan, Avrupa'ya sıçrayan Koronavirüs, Dünyada yayılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de şuana kadar 5 vaka görüldü. Vakaların görülmesiyle beraber Kamu kurumları çeşitli tedbirler almaya başladı.

İlk olarak okulların Nisan ayındaki ara tatili önümüzdeki haftaya çekilmiştir. 1 hafta da evde eğitim olacağı duyurulmuştu. Üniversitelerde ise eğitime 3 hafta ara verilmişti. Ayrıca kamu görevlilerine yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş ve acil durumlarda izin alınması öngörülmüştü.

İşte Kamu kurumlarının koronavirüs ile ilgili aldığı tüm tedbirler.

CUMHURBAŞKANLIĞI

Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE YÖK

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Bakan açıkladı. Öğretmenler ve idarciler okula gidecek mi?

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Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi

ADALET BAKANLIĞI

CTE, tüm eğitimleri ikinci bir talimata kadar erteledi

Türkiye Adalet Akademisinin meslek içi eğitim programları ertelendi

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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Kur'an Kurslarında eğitimlere ara verildi. Ek ders ödenmeyecek

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Hafta sonu askerler ve öğrenciler izne çıkamayacak

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BELEDİYELERİN UYGULAMALARI

Ankara Büyükşehir, koronavirüse karşı kültür sanat etkinliklerini iptal etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hamile ve kronik hastalığı olanlara 2 hafta izin verdi

ABB: 12 yaşından küçük çocuğu olanlar idari izinli sayılacak

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Ankara'da borcu olan abonelerin 2 ay suyu kesilmeyecek