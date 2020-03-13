Tek sayfada Kamu kurumlarının koronavirüs için aldığı tedbirler
|13 Mart 2020 18:48
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Çin'de başlayan, Avrupa'ya sıçrayan Koronavirüs, Dünyada yayılmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de şuana kadar 5 vaka görüldü. Vakaların görülmesiyle beraber Kamu kurumları çeşitli tedbirler almaya başladı.
İlk olarak okulların Nisan ayındaki ara tatili önümüzdeki haftaya çekilmiştir. 1 hafta da evde eğitim olacağı duyurulmuştu. Üniversitelerde ise eğitime 3 hafta ara verilmişti. Ayrıca kamu görevlilerine yurt dışına çıkış yasağı getirilmiş ve acil durumlarda izin alınması öngörülmüştü.
İşte Kamu kurumlarının koronavirüs ile ilgili aldığı tüm tedbirler.
CUMHURBAŞKANLIĞI
Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladıGenelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE YÖK
MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı
Okullar 1 hafta, Üniversiteler 3 hafta tatil edildi
YÖK'ten idari ve akademik personel için açıklama
Milli Eğitim Bakanı, uzaktan eğitim sürecine dair detayları açıkladı
Bakan açıkladı. Öğretmenler ve idarciler okula gidecek mi?
MEB, tüm hizmetiçi eğitimleri iptal etti
MEB, bu hafta sonu yapılacak DYK kurslarını iptal etti
Maarif Vakfı'nın okulları da tedbiren tatil edildi
MEB, açıköğretim sınavlarını ertelediÖğretmenlerin hizmet içi eğitimleri EBA üzerinden yapılacak YÖK uzaktan ve açıköğretim imkanlarını devreye sokacak
Koronavirüs nedeniyle okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildiMEB, sürücü kurslarını da tatil etti
ADALET BAKANLIĞI
CTE, tüm eğitimleri ikinci bir talimata kadar erteledi
Türkiye Adalet Akademisinin meslek içi eğitim programları ertelendi
Cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelendi
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Kur'an Kurslarında eğitimlere ara verildi. Ek ders ödenmeyecek
Namaz sünnetleri evde kılınacak, camilerden tesbihler kaldırılacak
DİĞER BAKANLIKLAR
Çevre Bakanlığı, 81 il valiliğine genelge gönderdi
Aile Bakanlığı: Özel kreşler de tatil edildi
Bakan Kasapoğlu'ndan burs ve yurt açıklaması
Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması askıya alındı
TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri ertelendi
Tarım Bakanlığı'ndan 'gıda stoğu' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 13 maddelik Koronavirüs Genelgesi
Sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavı ertelendi
Sağlık Bakanlığı 'hasta ziyaretlerini' kısıtladı
Hafta sonu askerler ve öğrenciler izne çıkamayacak
MSB açıkladı... Nizamiyelere termal kamera konuldu
Tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı! Sanatsal etkinlikler de ertelendi
Sürekli ilaç kullananlar rapor yenilemeyecekHudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü çalışanlarının izinleri iptal edildi MSB açıkladı... Nizamiyelere termal kamera konuldu
BELEDİYELERİN UYGULAMALARI
Ankara Büyükşehir, koronavirüse karşı kültür sanat etkinliklerini iptal etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi, hamile ve kronik hastalığı olanlara 2 hafta izin verdi
ABB: 12 yaşından küçük çocuğu olanlar idari izinli sayılacak
İBB, İstanbul'daki tüm sosyal mekanları kapattı
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