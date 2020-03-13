9 ülkeye uçuşlar durduruldu

Bakan Cahit Turhan'ın konuşmasından öne çıkanlar,

Bilim Kurulu'nun önerileri ile, YHT, Marmaray gibi ulaşım araçlarında dezenfekte ve temizlik işlemleri sürekli olarak yapılmaktadır. Dün okulların tatil edilmesi ile otogarlarda yolcu yoğunluğu yaşanmaya başladı. Ankara İstanbul, YHT hatlarımızda 13-14-15 Mart tarihlerine ilave hat sefer koyduk.

9 AVRUPA ÜLKESİNE SEYAHAT YASAĞI

Havayolunda ise, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika Avusturya, İsveç ve Hollanda yarın 08.00'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır.