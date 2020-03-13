Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
|13 Mart 2020 18:51
|Yazdır
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde, 12,77, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,53 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 3,32, avro/TL yüzde 1,58 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en yüksek 106.857,20, en düşük 91.644,28 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 12,77 azalışla 95.605,22 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,53 kayıpla 320,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,47 azalarak 2.131,00 lira oldu. Geçen hafta 534,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 520,00 liraya indi.
Bu hafta, ABD doları yüzde 3,32 değer kazanarak 6,3100 lira, avro yüzde 1,58 artışla 7,0220 lira oldu.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 1,34, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,56 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile kıymetli madenler fonları oldu.Gram altın, bugün çok sert düştü Koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Gram altın, bugün çok sert düştü
13 Mart 2020 18:55
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
13 Mart 2020 18:22
|Altında gün sonu fiyatları
13 Mart 2020 17:24
|Dolarda koronavirüs etkisi
13 Mart 2020 17:15
|MB'nin yıl sonu dolar tahmini arttı
13 Mart 2020 15:33
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13 Mart 2020 13:23
|Kapalıçarşı'da altın fiyatları
13 Mart 2020 12:42
|Altın fiyatları güne yükselişle başladı
13 Mart 2020 11:05
|Dolar güne sert yükselişle başladı
13 Mart 2020 09:53
|Dolar, yükselişini sürdürüyor
12 Mart 2020 23:09