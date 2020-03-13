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ÇAYKUR, işçi alım kuralarını seyircisiz yapacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), 830 işçi için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacağı bildirildi
 13 Mart 2020 19:22
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ÇAYKUR, işçi alım kuralarını seyircisiz yapacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), 830 işçi için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyirci alınmayacağı bildirildi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında istihdam etmek üzere alınacak 830 kişilik engelli ve eski hükümlü ile tahmil-tahliye işçisi başvuruları için 16 Mart pazartesi günü Rize'de, 18 Mart çarşamba günü Trabzon'da ve 19 Mart perşembe günü Artvin'de gerçekleştireceği noter kuralarına koronavirüs önlemleri kapsamında seyirci alınmayacağı belirtildi.

Alınacak mevsimlik geçici işçiler için Rize, Trabzon ve Artvin'de gerçekleştirilecek noter çekilişlerine yoğun katılım olmasının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde dünyada yaşanan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanımız başkanlığında yapılan toplantıda, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında kuralar noter huzurunda çekilecek ve bir yerel televizyon kanalından canlı olarak yayınlanacak. Kura çekim günü spor salonu ve çevresinde kalabalık oluşmaması için vatandaşların daha önceden ilan edilen alanlara sağlık tedbirlerine istinaden girilmesine izin verilmeyecektir. Kuralar çekilirken ÇAYKUR ve noter görevlilerinin haricinde basın kuruluşlarının temsilcileri, kurası çekilen il ve ilçe muhtar derneklerinden birer temsilci ile kurası çekilecek olan fabrikada yetkili olan sendikadan bir temsilci hazır bulunacak."

Açıklamada, kura günü herhangi bir olaya mahal verilmemesi açısından adayların veya yakınlarının kura çekimi yapılacak alanlara gelmemelerinin hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından önem arz ettiği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
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