DSÖ: Koronavirüsün merkez üssü artık Avrupa
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi
|13 Mart 2020 19:38
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