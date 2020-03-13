YÖK'ten koronavirüs bilgilendirmesi
Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı, 13/03/2020 tarihli Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme notunu paylaştı
|13 Mart 2020 20:24
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Yüksek Öğretim Kurumu Başkanığı, 13/03/2020 tarihli Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme notu paylaştı.
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