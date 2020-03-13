Koronavirüs testi pozitif çıkan Arsenal'ın teknik direktöründen mesaj
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, kendisine destek verenlere teşekkür etti
|13 Mart 2020 20:28
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
Test sonrası ilk kez açıklama yapan İspanyol teknik adam, Instagram hesabındaki paylaşımında, "Güzel dilek ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdiden daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.
İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Arteta, Premier Lig'in iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.
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