Milli İHA 'Bayraktar TB2' Yunan sınırında devriyede
|13 Mart 2020 20:38
|Yazdır
Milli İHA "Bayraktar TB2" Yunanistan sınırında devriye görevine başladı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, milli İHA'nın Yunanistan sınırında devriye uçuşuna başladığına ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Bayraktar, #milliteknolojihamlesi etiketiyle yaptığı paylaşımında "Doğudan batıya, kuzeyden güneye... Semalarımızda hür ve özgür..." mesajını yayımladı.
- "Canla başla çalışıldı"
Edirne Valisi Ekrem Canalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır devriyesine başlayan ve taktik sınıfta dünyanın en iyi insansız hava aracı platformu olan "Bayraktar TB2''nin sınır birliklerinin bilgi akışına büyük katkı sunacağını söyledi.
Vali Canalp, çok kısa sürede bu ihtiyacın giderildiğini ifade ederek, "1,5 gün gibi kısa sürede ihtiyaç duyulan böylesine bir uygulamanın hayata geçirilmesinde canla başla çalışan Baykar çalışanlarına ve Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a teşekkür ediyorum." dedi.
Baykar Uçuş Eğitimi ve Test Merkezi Yöneticisi Taner Doğruer de Edirne Valisi Canalp'in Yunanistan sınırındaki devriye ve gözetleme talebi doğrultusunda "Bayraktar TB2" ile devriye görevine başlandığını belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ameliyatlarda başarı yerli 'sanal ameliyathane' ile artacak
13 Mart 2020 11:16
|Rusya neden SiHA'ların başarısını inkar ediyor? İşte cevabı
12 Mart 2020 15:42
|F-35 savaş uçağında, 883 tasarım hatası tespit edildi
11 Mart 2020 23:27
|Dünya ve Ay'ın 'oksijen ikizleri' olmadığı ortaya çıktı
11 Mart 2020 20:29
|Türksat, Satellite 2020 Fuarı'nda boy gösterecek
09 Mart 2020 12:30
|Savunma sanayisine 250 milyon liralık destek
08 Mart 2020 16:51
|Yerli drone savar üreticisi Türkiye'de kaldı
08 Mart 2020 09:26
|Uzay yarışında yörüngeye girdik
08 Mart 2020 09:01
|Yerli drone savar üreticisi Türkiye'de kaldı
07 Mart 2020 18:28
|İHA ve SİHA'lar teröristlerin korkulu rüyası oluyor
07 Mart 2020 15:04