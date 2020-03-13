AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi
AK Parti'nin, bu hafta sonu yapacağı kongreler yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi
|13 Mart 2020 20:46
|Yazdır
AK Parti'nin, bu hafta sonu yapacağı kongreler yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri dolayısıyla ertelendi.
AK Parti'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü koronavirüsle ilgili tedbirler kapsamında alınan Bilim Kurulu kararları ve son gelişmelerin dikkate alınarak, bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelendiği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün süreyle izin verilmeyecek
13 Mart 2020 21:19
|Koca: Corona vakalı hastalara kombine bir tedavi uygulanıyor
13 Mart 2020 21:09
|Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 bakan açıklama yapacak
13 Mart 2020 15:40
|Bakan Akar'dan Rus heyetiyle görüşme açıklaması
13 Mart 2020 15:11
|Dışişlerinden, ABD'nin Türkiye hakkındaki insan hakları raporuna tepki
13 Mart 2020 13:42
|İYİ Parti'den koronavirüsle mücadelede hükümete destek
13 Mart 2020 13:38
|Meclis, KDK'nin tavsiyelerine uymayan kurumları dinleyecek
13 Mart 2020 13:02
|HDP, Nevruz kutlamalarını 1 Mayıs'a erteledi
13 Mart 2020 12:53
|Bakan Selçuk: Sıkça sorulan sorular listesi yaptık
13 Mart 2020 12:27
|Erdoğan'dan şehit Buluş'un ailesine taziye mesajı
13 Mart 2020 11:55