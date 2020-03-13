1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenlerin il dışına çıkışı yasak mı?

Öğretmenlerin il dışına çıkışlarının yasak olduğu yönündeki değerlendirmeler ve uygulamalar doğru değildir.
 13 Mart 2020 21:23
Yazdır
Öğretmenlerin il dışına çıkışı yasak mı?

Bazı müdürlüklerimiz, öğretmenlerin izin almaksızın ve rapor almaksızın şehir dışına çıkamayacakları yönünde resmi bildirimlerinde bulunmaktadır. Bu konudaki örnek bir mesaja yazının sonunda yer verilmiştir.

Bu mesaj içeriğini yazan yöneticiler yanlış değerlendirme yapmaktadır. Burada; Sayın bakanın dün akşam zorunlu olmadıkça öğretmenler il dışına çıkmasın söyleminden vazife edinme söz konusudur.

Mevzuatımız açık ve nettir. Öğretmen idari izinli olduğunda il dışına çıkabilir. Örneğin dini bayramlarda idari izin uygulaması yapılır ve memurlar il dışına izinsiz çıkarlar.

Kaldı ki bugün bakan imzalı yayımlanan yazıda da il dışına çıkışla ilgili bir kısıtlama yoktur.

Yazıda sadece idarecilerin okulun dezenfekte edilmesi sürecinin iyi yönetilmesine yönelik uyarı vardır. Önemli bir uyarıdır ve yapılacak temizlik planlamasına göre idarelerin bu süreci yönetmesi gerekir. Bu da her gün için geçerli değildir.

Bakanlığın idari izin verme yetkisi olduğu gibi ihtiyaç halinde izinden geri çağırma yetkisi de vardır.

Önceden haber ve süre vermek şartıyla bunu yapabilir.

Yöneticilerin (il/ilçe) bu şekilde mesajlarla öğretmenleri tedirgin etmeleri doğru değildir.

Bunun öğretmene de idareye de bir yararı yoktur.

Öğretmenlerin tedirgin olmasına gerek olmamakla birlikte idareleri ile bağlantılarının kopmaması ( örneğin; telefonlarının açık olması) en doğru yaklaşım olacaktır.

Yukarıda yer alan türden mesajlarda bu yönde resmi ve yetkili makamlardan resmi yazı talebinde bulunulması en doğru yoldur.

Maksut BALMUK
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrencilerini bilinçlendirmek için 1 gecede 'Korona virüs tatil kitabı' bastı
13 Mart 2020 15:28		 Öğretmenler, öğrencilerin yüzlerini güldürüyor
13 Mart 2020 11:49
Adanalı öğretmen Mescid-i Nebevi maketi yaptı
13 Mart 2020 11:37		 Özlem öğretmen, öğrencilerinin sevgisiyle kanseri yendi
13 Mart 2020 11:28
Okulun hem öğretmeni hem marangozu oldular
11 Mart 2020 21:09		 Fedakar öğretmen köy okulunu kendi imkanları ile yeniledi
11 Mart 2020 13:06
Süper öğretmen, atı Boksör ile Akıncı Toyu'na hazırlanıyor
10 Mart 2020 23:25		 Sözleşmeli öğretmen atama tercihi yapacak adaylara duyuru
10 Mart 2020 10:43
Sözleşmeli öğretmen atama tercih başvuruları başladı
09 Mart 2020 16:15		 Yener öğretmen evinde ölü bulundu
08 Mart 2020 18:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:31 - Eğitim kurumları korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemlerini aksatmıyor21:23 - Öğretmenlerin il dışına çıkışı yasak mı?21:19 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün süreyle izin verilmeyecek21:09 - Koca: Corona vakalı hastalara kombine bir tedavi uygulanıyor20:57 - 9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu20:55 - Muhtara, sosyal medyadan hakaret tutuklanması20:51 - Sampdoria'da 4 oyuncuda daha koronavirüs çıktı20:46 - AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi20:41 - HSK, duruşmaları erteledi20:38 - Milli İHA 'Bayraktar TB2' Yunan sınırında devriyede
20:36 - Bilim Kurulu Üyesi: Türkiye koronavirüse hazır durumda20:30 - YÖK'ten 13 maddelik idari izin ve eğitim genelgesi20:28 - Koronavirüs testi pozitif çıkan Arsenal'ın teknik direktöründen mesaj20:24 - YÖK'ten koronavirüs bilgilendirmesi20:16 - İtalya'da koronavirüsten bir günde 250 kişi öldü20:14 - THY'den Avrupa'da 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama20:07 - Geri gönderme merkezlerinde koronavirüslü yabancı yok19:58 - Türkiye, koronavirüs için etkin önlemler aldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İkinci koronavirüs vakası ortaya çıktı. İlk hastanın yakın çevresinden...
Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı
Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı
Koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Diyanet'ten, Cuma Namazı için yeni açıklama
HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
Hamileler ve engelliler için izin kararı alınacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tesbihlerin camilerden kaldırılması 2
Malazgirt 1071 1
süper lig maçlarının şifresiz yayınlanması 2
2020 yılının sorunlu bir yıl olması 2
corona virüsü sebebiyle marketlerin talan edilmesi 4
ense ağrısı 1
ece erken 4
messiah 1
koronafobi 1
abdestli kadının emzirdiği kişiye virüs bulaşmaz 1
SON İLANLAR
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak
Aydn Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Konut İmar Turizm Sanayi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 17 İşçi Alacak
İstanbul Gopaş 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 12 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam