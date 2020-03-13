Öğretmenlerin il dışına çıkışı yasak mı?

Bazı müdürlüklerimiz, öğretmenlerin izin almaksızın ve rapor almaksızın şehir dışına çıkamayacakları yönünde resmi bildirimlerinde bulunmaktadır. Bu konudaki örnek bir mesaja yazının sonunda yer verilmiştir.

Bu mesaj içeriğini yazan yöneticiler yanlış değerlendirme yapmaktadır. Burada; Sayın bakanın dün akşam zorunlu olmadıkça öğretmenler il dışına çıkmasın söyleminden vazife edinme söz konusudur.

Mevzuatımız açık ve nettir. Öğretmen idari izinli olduğunda il dışına çıkabilir. Örneğin dini bayramlarda idari izin uygulaması yapılır ve memurlar il dışına izinsiz çıkarlar.

Kaldı ki bugün bakan imzalı yayımlanan yazıda da il dışına çıkışla ilgili bir kısıtlama yoktur.

Yazıda sadece idarecilerin okulun dezenfekte edilmesi sürecinin iyi yönetilmesine yönelik uyarı vardır. Önemli bir uyarıdır ve yapılacak temizlik planlamasına göre idarelerin bu süreci yönetmesi gerekir. Bu da her gün için geçerli değildir.

Bakanlığın idari izin verme yetkisi olduğu gibi ihtiyaç halinde izinden geri çağırma yetkisi de vardır.

Önceden haber ve süre vermek şartıyla bunu yapabilir.

Yöneticilerin (il/ilçe) bu şekilde mesajlarla öğretmenleri tedirgin etmeleri doğru değildir.

Bunun öğretmene de idareye de bir yararı yoktur.

Öğretmenlerin tedirgin olmasına gerek olmamakla birlikte idareleri ile bağlantılarının kopmaması ( örneğin; telefonlarının açık olması) en doğru yaklaşım olacaktır.

Yukarıda yer alan türden mesajlarda bu yönde resmi ve yetkili makamlardan resmi yazı talebinde bulunulması en doğru yoldur.

Maksut BALMUK