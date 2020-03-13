Tüm Sağlık Bakanlığı personelinin yıllık izinleri durduruldu
Sağlık Bakanlığı, mazeret izinleri hariç olmak üzere bütün Bakanlık personelinin, ikinci bir emre kadar yıllık izinlerinin durdurulmasına karar verdi.
|13 Mart 2020 21:43
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Sağlık Bakanlığı, mazeret izinleri hariç olmak üzere bütün Bakanlık personelinin, ikinci bir emre kadar yıllık izinlerinin durdurulmasına karar verdi.
Resmi yazıda "Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 salgını sebebiyle yukarıda belirtilen izinler ile ilgili mevzuatında düzenleme altına alınan yasal mazeret (Evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin, ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur" denildi.
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