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İmamoğlu'ndan ünlü yıldıza ilginç karşılama!

İmamoğlu'nun koronavirüs nedeni ile lateks eldiven taktığı görülen Malkovich'i karşılama anı ilginç görüntülere sahne oldu.
 13 Mart 2020 22:16
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İmamoğlu'ndan ünlü yıldıza ilginç karşılama!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün çok özel bir konuğu vardı. Emmy ödüllü Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich ile 4 sanatçı dostu İBB'yi ziyaret etti. İmamoğlu'nun koronavirüs nedeni ile lateks eldiven taktığı görülen Malkovich'i karşılama anı ilginç görüntülere sahne oldu... İkili arasında şu diyalog yaşandı: - Merhaba - Nasılsınız? - Gayet iyiyim, teşekkür ederim. - Sizi İstanbul'da görmek çok hoş. - Benim için bir zevk
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