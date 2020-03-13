Milli İHA 'Bayraktar TB2' Yunan sınırında devriyeye başladı
Milli İHA "Bayraktar TB2" Yunanistan sınırında devriye görevine başladı.
|13 Mart 2020 22:21
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