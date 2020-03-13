Uçuş kısıtı bulunan 9 Avrupa ülkesinden son uçuşlar sabah yapılacak
|13 Mart 2020 22:37
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Uçuş kısıtı bulunan 9 Avrupa ülkesinden, ülkelerin lokal saati ile yarın sabah 08:00 itibarıyla son yolculu uçak hareket edecek. Türkiye'den bu ülkelere yolcu taşıma kısıtı bulunmazken, bu süreçte ilgili ülkelere seyahat eden Türk vatandaşları için de geri dönüş yasağı bulunacak.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs için önlemler devam ediyor. Önlemler kapsamında Avrupa ülkelerine yapılan uçuşlar da bir süreliğine durduruldu. Edinilen bilgiye göre, uçuş kısıtı bulunan 9 Avrupa ülkesinden, ülkelerin lokal saati ile yarın sabah 08.00 itibarıyla son yolculu uçak hareket edebilecek. Kargo seferleri için herhangi bir kısıt bulunmuyor. Türkiye'den bu ülkelere yolcu taşıma kısıtı bulunmazken, bu süreçte ilgili ülkelere seyahat eden Türk vatandaşları için de geri dönüş yasağı bulunacak. İlgili ülke havayolları boş gelip kendi yolcularını alarak dönebilecek. Kısıtlamanın tek taraflı olduğu belirtildi.
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