1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

18 Mart törenlerine korona virüs engeli

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü tören programında bazı etkinlikler korona virüs önlemleri kapsamında iptal edildi. Her yıl binlerce insanın katıldığı stadyum programı da iptal edilen etkinlikler arasında.
 13 Mart 2020 22:49
Yazdır
18 Mart törenlerine korona virüs engeli

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü tören programında bazı etkinlikler korona virüs önlemleri kapsamında iptal edildi. Her yıl binlerce insanın katıldığı stadyum programı da iptal edilen etkinlikler arasında.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni ile 14.30'da Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek tören programlarının icra edilmesine karar verildiği, İl Anma Komitesince planlanan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.Yıl Dönümü tören program ve etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eğitim kurumları korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemlerini aksatmıyor
13 Mart 2020 21:31		 Bilim Kurulu Üyesi: Türkiye koronavirüse hazır durumda
13 Mart 2020 20:36
Koronavirüs için sigaradan uzak durun uyarısı
13 Mart 2020 14:40		 Cuma hutbesinde korona virüsü uyarısı
13 Mart 2020 13:46
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek
13 Mart 2020 13:01		 Hava limanları ve metrolar için 'maskematik'
13 Mart 2020 12:30
62 yaşında lise diploması aldı
13 Mart 2020 12:24		 Emekli Binbaşı, Türkiye'yi karış karış dolaşıyor
13 Mart 2020 11:44
Doğu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
13 Mart 2020 11:32		 Albinizm hastası üniversite okuyabilmek için engel tanımadı
13 Mart 2020 11:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:01 - KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Bakanlar Kurulu'na olağanüstü hal çağrısı22:59 - ABD'de ulusal acil durum ilan edildi22:49 - 18 Mart törenlerine korona virüs engeli22:37 - Uçuş kısıtı bulunan 9 Avrupa ülkesinden son uçuşlar sabah yapılacak22:21 - Milli İHA 'Bayraktar TB2' Yunan sınırında devriyeye başladı22:16 - İmamoğlu'ndan ünlü yıldıza ilginç karşılama!22:12 - İBB'den mangala yasak geliyor21:56 - Oda ve borsalardan açıklama: Vatandaşı mağdur edenlere sessiz kalmayacağız21:51 - Aydın'da Mayıs başına kadar tüm törenler iptal edildi21:43 - Tüm Sağlık Bakanlığı personelinin yıllık izinleri durduruldu
21:31 - Eğitim kurumları korona virüse karşı dezenfeksiyon işlemlerini aksatmıyor21:23 - Öğretmenlerin il dışına çıkışı yasak mı?21:19 - Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün süreyle izin verilmeyecek21:09 - Koca: Korona vakalı hastalara kombine bir tedavi uygulanıyor20:57 - 9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu20:55 - Muhtara, sosyal medyadan hakaret tutuklanması20:51 - Sampdoria'da 4 oyuncuda daha koronavirüs çıktı20:46 - AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri ertelendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik İdari İzin Genelgesi yayımladı
İkinci koronavirüs vakası ortaya çıktı. İlk hastanın yakın çevresinden...
MEB, 4 maddelik İdari İzin Genelgesini yayımladı
Benzinde 2. büyük indirim yapıldı
Koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Diyanet'ten, Cuma Namazı için yeni açıklama
HSK, 3 hakim ve savcının ihracına karar verdi
Çocuklara kim bakacak? Ücretli izin formülü
Genelge yayımlandı... Kamu personelinin yurt dışına çıkışı sınırlandırıldı
Hamileler ve engelliler için izin kararı alınacak mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
postacı 2
zalgiris kaunas 1
paylaşalım 1
KEFİR ve corona 2
la liga'nın askıya alınması 1
Yurdum insanının virüsten korunma yöntemleri 1
liverpool 2
15.03.2020 galatasaray vs beşiktaş maçı 3
13.03.2020 galatasaray kulübü açıklaması 3
ronaldo'nun virüs sebebiyle juventus'a dönmemesi 1
SON İLANLAR
Samsun Su Kanalizasyon İdaresi 67 memur alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak
Aydn Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Göynücek Geldingen Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Konut İmar Turizm Sanayi 1 İşçi Alacak
İstanbul İston 17 İşçi Alacak
İstanbul Gopaş 1 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş 12 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam