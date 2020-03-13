ABD'de ulusal acil durum ilan edildi
|13 Mart 2020 22:59
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ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiğini açıkladı.
Trump, ABD'de etkisini artıran Kovid-19 salgınına ilişkin Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi.
ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiklerini savunan Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) virüsün yeni kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığına da işaret etti.
ABD Başkanı Trump, "Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar çok önemli 2 büyük kelime." ifadesini kullanarak, 50 milyar dolara kadar acil durum fonunun erişime açılacağını kaydetti.
ABD genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısının 1700'ü geçtiği, ölü sayısının ise 41'e ulaştığı bildirilmişti.
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