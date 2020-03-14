14 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları.
|14 Mart 2020 00:05
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1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde değerlendirme toplantısı yapacak.
(Samsun/11.00-19.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.
(Ankara/İdlib/Halep)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un Avrupa ve dünyada yayılması, virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Pekin/Ankara)
GÜNCEL
1- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor.
2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
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