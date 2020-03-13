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Kaynaşlı Belediye Başkanı MHP'den ihraç edildi

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle partisi MHP'den ihraç edildi.
 13 Mart 2020 23:17
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Kaynaşlı Belediye Başkanı MHP'den ihraç edildi

Şahin hakkında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hak kazanmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı dolayısıyla başlatılan hukuki süreç tamamlandı.

MHP Sakarya İl Disiplin Kurulu, oy birliğiyle Birol Şahin'in partiden ihracına karar verdi.

Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla partinin belediye başkanları listesinden düşürülmüştü.
Anadolu Ajansı
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