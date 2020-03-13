Yeniçağ Gazetesi, Batuhan Çolak'ın işine son verdi
|13 Mart 2020 23:29
|Yazdır
Yeniçağ gazetesi internet sitesi genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak'ın görevine son verildi.
İşine son verilmesini Twitter hesabından duyuran Çolak, şunları yazdı:
"Yeniçağ'daki genel yayın yönetmenliği ve yazarlık görevlerime hiçbir mazeret gösterilmeksizin, son derece yakışıksız bir yöntemle son verildi. Bu haksız ve saygısız eylemi izah edebilecek bir kelime bulamıyorum. Operasyonun bir ayağı da içerideymiş, göremedik!
Yeniçağ uzantılı kişisel mail hesabımın (çıkış evrakı tarafıma tebliğ edilmeden) şifresi değiştirilmiş ve içine girilmiş. Tazminatımı da asgari ücret üzerinden vermeye kalkıyorlar. Bunlar suçtur! Milliyetçilik adı altında kul hakkı yiyenler, o hak elbet ayağınıza dolanacak!"
Ne olmuştu?
Yeniçağ Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, 22 Şubat'ta Twitter hesabından bir subayın Hafter güçlerinin Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini, cenazesinin memleketi Aydın'a gönderildiğini ve 'sessiz sedasız, törensiz' bir şekilde defnedildiğini öne sürmüştü.
Çolak'ın paylaşımı sonrası yaşandığı iddia edilen olayı haberleştiren Yeniçağ gazetesi, daha sonrasında haberi kaldırmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Okan konuralp' RTÜK üyeliğine seçilme kararı yayımlandı
14 Mart 2020 00:25
|Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik
14 Mart 2020 00:11
|Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
14 Mart 2020 00:09
|14 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
14 Mart 2020 00:05
|Kaynaşlı Belediye Başkanı MHP'den ihraç edildi
13 Mart 2020 23:17
|KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Bakanlar Kurulu'na olağanüstü hal çağrısı
13 Mart 2020 23:01
|ABD'de ulusal acil durum ilan edildi
13 Mart 2020 22:59
|Uçuş kısıtı bulunan 9 Avrupa ülkesinden son uçuşlar sabah yapılacak
13 Mart 2020 22:37
|Milli İHA 'Bayraktar TB2' Yunan sınırında devriyeye başladı
13 Mart 2020 22:21
|İmamoğlu'ndan ünlü yıldıza ilginç karşılama!
13 Mart 2020 22:16