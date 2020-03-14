Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

İŞTE OKULLARDAKİ ARA SONRASI MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ne kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesiyle ilgili olarak, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi. Millî Eğitim Bakanlığı Tatil İle İlgili sık sorulan soruları ve bunların cevaplarını barındıran bir video yayınladı. İşte merak edilen soruların cevapları burada...