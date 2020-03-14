'Okan konuralp' RTÜK üyeliğine seçilme kararı yayımlandı
|14 Mart 2020 00:25
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RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜYELİĞİ İÇİN
YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR
Karar No. 1242 Karar Tarihi: 11.03.2020
15.02.2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boş bulunan ve Cumhuriyet Halk Partisi grubuna düşen 1 üyelik için Genel Kurulun 11.03.2020 tarihli 67'nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı aday Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilmiştir.
ADI VE SOYADI ADAY GÖSTEREN SİYASİ PARTİ GRUBU
Okan KONURALP Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
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