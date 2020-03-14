Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğündedeprem meydana geldi
Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğündedeprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesinde de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
|14 Mart 2020 01:09
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