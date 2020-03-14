Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Tokat, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde (60-80 yer yer 100km/sa)eseceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay çevrelerinde bu akşam ve gece saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin güney kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat, Hatay'ın batı ilçeleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin doğusunda yer yer 100 km/saat) şekinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat, Hatay'ın batı ilçeleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin doğusunda yer yer 100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin Güneydoğu Anadolu Bölgesinin batısı (Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa) ile Doğu Akdeniz'de (Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş) etkili olması beklendiğinden hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR ERİMESİ UYARISI: Halen yer yer yüksek kar örtüsünün bulunduğu Hakkari il geneli ile Van'ın güney (Bahçesaray, Çatak ve Başkale) ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere, Beytüşşebab) hava sıcaklıklarının yükselmesi, beklenen kuvvetli (21-50 kg/metrekare) yağmur ve yüksek rakımlarda karla karışık yağmurla birlikte kar erimeleri de görüleceğinden meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.