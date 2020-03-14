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36 Türk şehit için İdlib'de anıt

Çanakkale'deki 121 İdlibli şehidin isminin bulunduğu anıttan etkilenen Suriyeli 7 genç, 36 askerimizin şehit olduğu Belyun köyüne anıt dikti. Anıtta, "Çanakale'den 105 yıl sonra Suriye'nin Belyun köyünde şehitlerimiz kanı karıştı. Büyük Türkiyemizin başı sağ olsun" yazıldı.
 14 Mart 2020 06:40
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36 Türk şehit için İdlib'de anıt

Esed rejiminin saldırılarında şehit düşen Mehmetçikler, Türk halkı kadar, tek umudu Türkiye olan Suriye halkını da derinden üzdü. İdlib'in güneyindeki Belyun köyünde gençler 36 askerimizin şehit edildiği yere yürek yakan bir öykü ile anıt dikti. İdlibli 7 genç, 27 Şubat'ta Esed rejiminin saldırısında şehit düşen 36 askere vefasını göstermek için bir adım atmak istedi. Girişime öncülük eden isimlerden 33 yaşındaki Ahmed Bessam el-Ömer, Çanakkale'de şehit olan İdliblilerin adının yazılı olduğu anıtı örnek gösterdi ve "Çanakkale Savaşı'nda en az 125 İdlibli şehit oldu. Bugün ise 36 Türk askeri İdlib'de şehit oldu. Türkler bizim için anıt yaptı, biz de onlara yapalım" diyerek harekete geçti.

YAPAMADAN ŞEHİT OLDU

Ahmed Bessam'ın bu fikrini tüm arkadaşları benimsedi. Gençler kendi aralarında para toplayarak küçük bir mermer üzerine duygularını yazdırıp Mehmetçiğin şehit düştüğü yere anıt dikme konusunda anlaştı. Ancak anıtı yapamadan bu fikri ortaya atan 3 çocuk babası Ahmed Bessam el-Ömer, cephede rejim ve Rus uçaklarının bombardımanında şehit oldu. Arkadaşları, anıtı el-Ömer'in vasiyeti olarak kabul edip çalışmalara hız verdi. Kendi aralarında para toplayarak mermer bir taş yaptırdı ve üzerine de çeviri programları yardımıyla "Baluon köy kan bir yaralı bir. Allah Türk ordusunun şehitlerini kabul etsin" yazdırdı.

GENÇLER ANIT İÇİN GAZETEMİZİ ARADI

Anıtı askerlerimizin şehit düştüğü yere koymadan önce Yeni Şafak'la iletişime geçen gençler, faaliyetlerini haber merkezimizle paylaştı. Suriyeli gençler, "Küçük bir anıt yaparak Türk halkına başsağlığı dilemek istiyoruz. Yeni Şafak duygularımızı Türkiye'ye duyurur mu?" diye sordu. Biz de teklifi memnuniyetle kabul ederek anıtın resimlerini istedik. Gençlerin yolladığı resimleri incelediğimizde mermerin üzerine çeviri programları yardımıyla yazılan cümlede anlam bozukluğu olduğunu görerek gençleri uyardık. Onlar da "Çanakkale kardeşliği ile ilgili Türkçe bir mesaj vermek istiyoruz. Metin konusunda bize destek verir misiniz?" diyerek yardım talebinde bulundu.

BELYUN'A DİKTİLER

Biz de hem metin konusunda hem de anıt için gerekli para konusunda destek olabileceğimizi ifade ettik. Gönderdiğimiz metni taşa işleten gençler, para yardımı teklifimizi ise kesin bir dille reddetti. İdlibli gençler yeniden yaptırdıkları anıtı Mehmetçiklerimizin şehit düştüğü Cebel Zaviye yakınındaki Belyun'da bulunan araziye 9 Mart'ta dualar eşliğinde yerleştirdi. Rusya ve rejimin şehit ettiği Mehmetçikler için dikilen anıtta şimdi şöyle yazıyor: "Çanakkale'den 105 yıl sonra Suriye'nin Belyun köyünde şehitlerimizin kanı yeniden karıştı. Büyük Türkiyemizin başı sağolsun..."

Hamza Hıdır
Yeni Şafak
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