İBB'de 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü' teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP grubunun geçtiğimiz aylarda meclis gündemine taşıdığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü'nün kurulmasına ilişkin karar, Hukuk-Sosyal Hizmetler, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon, Kadın Aile ve Çocuk Komisyonu'na havale edilmişti. Komisyon İBB Mart Ayı 2. Bileşeninde kurulması istenen müdürlükle ilgili kararını açıkladı. Hazırlanan raporda, yeni kurulmak istenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü'nün yönetmeliğinde sayılan görevlerin Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü görev alanında olduğu belirtilerek yeni müdürlük kurulması talebi reddedildi.

KADIN SAVUNULMUYOR

Komisyon raporunda müdürlük kurulmasının reddedilmesi üzerine CHP'li meclis üyeleri kadının toplumdan ayrıştırılmaya çalışıldığını iddia etti. Bunun üzerine açıklama yapan AK Partili meclis üyeleri, "Toplumsal cinsiyet eşitliği kadınla ilgili bir kavram değildir. Burada bir şey saklanarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Bu müdürlüğün kurulması LGBT'nin savunulmasıdır. İstanbul'da birkaç defa teşebbüs edilip de LGBT'liler tarafından yapılamayan eylemler oldu. Gökkuşağı renklerine bürünülerek birtakım şeyler yapılmak istendi. Şimdi de belediye eliyle bu işler yapılmaya çalışılıyor" diye tepki gösterdi.

İZİN VERMEYİZ

CHP'nin kadın haklarının korunmasında samimi olmadığını ifade eden AK Partili üyeler, "Toplumumuz bunu asla kabul etmez. Gelenek ve örfümüzle bağdaşmamaktadır. Toplumumuzdan bunu saklamaya çalışıyorsunuz ancak biz buna müsaade etmeyiz. Taksim'de açılan pankartları biliyoruz. Aileyi yok etme çabalarınızı da çok iyi biliyoruz. Türk aile toplumunu bölme ve parçalamanıza izin vermeyeceğiz" dediler.