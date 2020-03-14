1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bağdat'tan gelen yolcular Ankara'da karantinaya alındı

Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı
 14 Mart 2020 07:04
Yazdır
Bağdat'tan gelen yolcular Ankara'da karantinaya alındı

Bağdat'tan İstanbul'a havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanına yakıt ikmali için zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslar ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yolcu otobüsü tıra çarptı, çok sayıda yaralı var
14 Mart 2020 07:01		 Muhtara, sosyal medyadan hakaret tutuklanması
13 Mart 2020 20:55
Adliyede tutuklama kararını duyan şüpheli firar etti
13 Mart 2020 18:13		 Ankara'da 2 avukatı bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
13 Mart 2020 17:22
Çocuğuna ilaç yazmayan doktora demir çubukla saldırdı
13 Mart 2020 14:34		 Park yüzünden kadının kaburgasını kıran öğretim görevlisine tahliye
13 Mart 2020 13:09
Ankara'da hacze giden 2 avukat bıçaklandı
13 Mart 2020 10:06		 Samsun'da evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı oğlu yakalandı
13 Mart 2020 09:47
Sahte belgeyle 1 milyon 285 bin lira kredi çektiler
13 Mart 2020 09:28		 Konya'da koronavirüs kavgası: 1 yaralı
13 Mart 2020 08:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:33 - 3 günde 1 aylık satış07:20 - Fırsatçıların maskeleri yakında düşecek07:11 - Evden eğitim böyle olacak07:08 - Burs ödemeleri aynen devam07:04 - Bağdat'tan gelen yolcular Ankara'da karantinaya alındı07:01 - Yolcu otobüsü tıra çarptı, çok sayıda yaralı var06:50 - 21 bin umreci yurda dönüyor06:40 - 36 Türk şehit için İdlib'de anıt06:30 - Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:11 - Korona'ya karşı ülke olarak seferberlik
05:37 - İstanbul'da sis görüş mesafesini 50 metreye düşürdü03:10 - AK Partili Yavuz; Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bireylerden oluşan toplumlar ulaşabilir03:07 - İşletmelerdeki mesleki eğitimdeki öğrencilerde izinli sayılacak01:51 - Microsoft'un CEO'su Bill Gates ayrıldı01:09 - Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğündedeprem meydana geldi00:25 - 'Okan konuralp' RTÜK üyeliğine seçilme kararı yayımlandı00:11 - Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik00:09 - Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sağlık Bakanlığını, koronavirüsle ilgili olarak aldığı tedbirlerden dolayı, başarılı buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Microsoft'un CEO'su Bill Gates ayrıldı
Korona'ya karşı ülke olarak seferberlik
21 bin umreci yurda dönüyor
Evden eğitim böyle olacak
İşletmelerdeki mesleki eğitimdeki öğrencilerde izinli sayılacak
14 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Yolcu otobüsü tıra çarptı, çok sayıda yaralı var
36 Türk şehit için İdlib'de anıt
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüsünü ti'ye almak 4
çekirge istilası 1
kolonya 3
la liga'nın askıya alınması 1
12.03.2020 başakşehir vs copenhagen maçı 2
paylaşalım 1
bir yıldır pusuda bekleyen parti ile korona virüsü de görüldü 1
11.03.2020 y.malatyaspor vs trabzonspor maçı 1
türkiye'de 2.corona virüsüne rastlanılması 2
trey thompkins 1
SON İLANLAR
Zonguldak Ereğli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Albel 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Sarbel 10 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Estur Engelli 19 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 12 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam