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Burs ödemeleri aynen devam

Burs ödemeleri aynen devam
 14 Mart 2020 07:08
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Burs ödemeleri aynen devam

Yurtları dezenfekte edeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu "Üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.

Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, 'Özel İzinli' sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek. Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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