Burs ödemeleri aynen devam
Burs ödemeleri aynen devam
|14 Mart 2020 07:08
|Yazdır
Yurtları dezenfekte edeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu "Üniversitelerin 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesiyle birlikte; arzu eden öğrencilerimiz üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabilecekler. Bu 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.
Bu kararı veren öğrencilerimiz, eğer 75 günlük yıllık izin süreleri bitmiş ise, 'Özel İzinli' sayılacaklar. Bakanlığımız, bu süre zarfında yurtlarımızın dezenfekte işlemlerine ağırlık verecek. Kredi ve burs ödemeleri ise aynen devam edecek" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|21 bin umreci yurda dönüyor
14 Mart 2020 06:50
|Korona'ya karşı ülke olarak seferberlik
14 Mart 2020 06:11
|Tüm Sağlık Bakanlığı personelinin yıllık izinleri durduruldu
13 Mart 2020 21:43
|9 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
13 Mart 2020 20:57
|HSK, duruşmaları ve keşifleri erteledi
13 Mart 2020 20:41
|YÖK'ten 13 maddelik idari izin ve eğitim genelgesi
13 Mart 2020 20:30
|YÖK'ten koronavirüs bilgilendirmesi
13 Mart 2020 20:24
|THY'den Avrupa'da 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama
13 Mart 2020 20:14
|Geri gönderme merkezlerinde koronavirüslü yabancı yok
13 Mart 2020 20:07
|Türkiye, koronavirüs için etkin önlemler aldı
13 Mart 2020 19:58