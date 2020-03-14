Çin'de Koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu
|14 Mart 2020 08:07
|Yazdır
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle ülkede son 24 saatte 13 kişi hayatını kaybetti, 11 yeni vaka tespit edildi.
Ülkede salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı 3 bin 193'e yükselirken, tespit edilen vaka sayısı 3 bin 610'unun durumu ciddi olmak üzere 80 bin 824'e yükseldi.
Şüpheli vaka sayısı 115, müşahade altındaki kişi sayısı 10 bin 879'a gerilerken, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 65 bin 541'e çıktı.
Diğer yandan Çin'e gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen Kovid-19 vakası 7 artarak, 95'e yükseldi. Çin ana karası dışında Hong Kong'da ise vaka sayısı 137'ye çıktı.
Kovid-19, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen aralık ayında ortaya çıkmış, kısa sürede ülkede ve yurt dışına yayılmıştı.
Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İtalya'da koronavirüsten bir günde 250 kişi öldü
13 Mart 2020 20:16
|DSÖ: Koronavirüsün merkez üssü artık Avrupa
13 Mart 2020 19:38
|Brezilya Devlet Başkanı'nın koronavirüs testi negatif çıktı
13 Mart 2020 19:25
|Kuzey Irak'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
13 Mart 2020 19:13
|Almanya'da okullara koronavirüs tatili
13 Mart 2020 18:54
|ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 214 milyon kişiyi etkilenebilir
13 Mart 2020 18:46
|Sudan'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
13 Mart 2020 17:36
|Ukrayna'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm
13 Mart 2020 17:33
|İspanya, koronavirüs nedeniyle, tüm ülkede OHAL ilan etti
13 Mart 2020 17:32
|Milli sporcu Selin Şahin de İtalya'da karantinada
13 Mart 2020 16:55