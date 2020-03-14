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'Ajan' soruşturmasında polise gösterilmeyen SMS

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün raporuna göre, İngiliz istihbaratçı Le Mesurier ölmeden önce Kanada vatandaşı Faruk El H. ile görüştü. Le Mesurier sonra El H.'ye bir mesaj gönderdi. Ama El H. bu mesajı "Özel hayat" gerekçesiyle soruşturma yapan polise bile göstermedi.
 14 Mart 2020 08:16
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'Ajan' soruşturmasında polise gösterilmeyen SMS

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün faaliyet raporunda (almanak) yer alan, İngiliz eski istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölmeden önce yakın arkadaşı Kanada vatandaşı Faruk El H. ile yaptığı görüşme dikkat çekici. Editörlüğünü gazeteci Şenol Gezer'in yaptığı raporda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "intihar ettiğine" karar verilip, dosyası kapatılan İngiliz eski istihbarat görevlisi Le Mesurier ile Faruk El. H. arasındaki iletişim şöyle anlatılıyor: "Le Mesurier ölmeden bir gün önce (10 Kasım) evinde Faruk El H. ile iki saat görüştü. Saat 19.00'da başlayan esrarengiz görüşme 21.00'de son buldu. Görüşmenin son dakikalarında eve dönen eşi Emma, Le Mesurier'i bir hayli gergin buldu. Eski asker (Le Mesurier) beş saat sonra Faruk El H.'ye 'Her şey yoluna girdi' diye mesaj attı. Ölmeden 2.5 saat önce... İyi de, her şey yolundaysa, Le Mesurier niye intihar etti? Daha da önemlisi, istihbaratçıyı gerginleştiren, belki de ölüme sürükleyen bu görüşmenin konusu neydi? El H. eve gelince Christina niye evden ayrıldı?"

Derin bir şüphe

"İşin ehli olan uzman polis, ifadesine başvurulan Kanadalı Faruk El H.'ye bu soruları yöneltiyor. Yetinmiyor, o mesajı görmek istediğini söylüyor. Kanadalının cevabı ise manidar. Özel hayata girdiğini öne sürerek, göstermez. Delil dosyasında bulunan fotoğraflara bakılırsa, mühürlenen evde 'düşmanlarımızın hayalini yansıtan' Türkiye haritaları ve casusluk konulu kitaplar da bulunmaktadır. Bu fotoğraflar, doğal olarak sözde yardım kuruluşunun Türkiye faaliyetlerinin sil baştan mercek altına alınmasını sağladı! Soruşturma dosyasında adı geçen ülkeleri derin bir sessizliğe büründüren bu hadise, şimdilik şüphe altında."

'Mali kriz içindeydi'

"Soruşturma sürecinde çalışanların bilgisine başvuran cinayet büro uzmanları, Le Mesurier'in son aylarda, büyük bir mali kriz yaşadığını belirledi. Anlatılanlara göre, Le Mesurier ve eşi Emma, son günlerde hararetli telefon görüşmeleri yapıyordu. Emma Hedving Christina, bizzat şahit olunan görüşmelerden birini kız kardeşiyle gerçekleştirdi. Görüşmenin hedefinde finans sorumlusu olduğu tahmin edilen "meçhul bir kişi" vardı. Görüşme Le Mesurier'in, 'Bu kadar vurgun yediğimizi tahmin etmiyorduk. Gerçi, bunun yapılması için biz de imkan tanıdık. Hatalar yaptık' cümlesiyle son buldu. Le Mesurier'in gelecek planlarını açık eden bu görüşme 9 Kasım'da gerçekleşti. Özbek asıllı hizmetlisi Güljamol F.'yi yanına çağıran eski asker, 'Mart 2020'den itibaren şirketimizin Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandıracağım. Bu sebeple aralık ayında taşınacağız. İşine son vermek zorundayım' dedi. Yaşanan mali krizin sebebi ne acaba? Bilindiği üzere, Türkiye'nin art arda gerçekleştirdiği Suriye hamleleri, bölgeye huzur getirdi. Akıl düşündürüyor. Bölge huzura kavuşurken, istikrarla birlikte etkisizleşen sözde yardım kuruluşları, mali krize mi girdi?"
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