Lojman satışlarında talep çok, bankalar kredi yarışında

Kamu lojmanlarının bedel tespit çalışması, ihalesi ve satışı devam ederken, alıcıların yoğun ilgi gösterdiği görülüyor. Mevcut dönemdeki en güncel bilgilere göre, şimdiye kadar Ankara'da 3 bin 53, İzmir'de 343, Konya'da 183, Gaziantep de 148, Antalya'da 137 adet olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 32 ilde 5 bin 871 adet kamu konutunun satış talimatı verildi. 34 ilde ise toplam 2 bin 800 adet kamu konutunun bedel tespit çalışmaları devam ediyor.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: İlk etapta satış talimatı verilen kamu konutlarından satış ihalesi yapılan Ankara'da 460 adet, İzmir'de 235 adet, Antalya'da 125 adet, Mersin'de 83 adet, Bursa'da 33 adet, İstanbul'da 32 adet ve Giresun'da 10 adet olmak üzere toplam 978 adet kamu konutunun satışı tamamlanırken, 305 milyon liralık gelir elde edildi

Kamu konutlarının satılarak ekonomiye kazandırılması amacıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğünce tamamlanan mevzuat çalışmaları sonucunda, lojman satışlarına 2019 Kasım'da başlandı. Kamu konutları satışına vatandaşlar ve konutlarda oturan memurlar oldukça yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara'da 587 adet, Konya'da 73 adet, Eskişehir'de 121 adet, Afyonkarahisar'da 51 adet, Bolu'da 44 adet, Muğla'da 6 adet, Antalya'da 8 adet olmak üzere toplamda 890 adet kamu konutu ihalesi ilan edilirken, 9 Nisan 2020 tarihine kadar ihaleler tamamlanacak.

2020 yılında toplam 10 bin kamu konutunun ihalesinin yapılması hedeflendi.

TOPLAM 50 BİN

Ülke genelinde 2020 yılı bütçe gerekçesine göre, genel bütçeli idarelere tahsisli 218 bin 575, diğer kurumlara tahsisli 30 bin 939 olmak üzere toplam 249 bin 514 kamu konutu bulunuyor. Bunlardan savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetleri için kullanılan yaklaşık 140 bin kamu konutu ile kampüs alanında yer alan ve hizmet binalarıyla bütünleşik bulunan yaklaşık 59 bin kamu konutu satışa sunulmayacak. Bu konutlar dışında kalan ve satılabilecek nitelikte olan 50 bin kamu konutunun satışı öngörülüyor.

Açık ihale yöntemiyle satılacak kamu konutlarından kat mülkiyeti kurulan kamu konutlarında oturanlara, ikamet ettikleri kamu konutunu ihalede oluşan bedel üzerinden öncelikli olarak satın alma hakkı tanınıyor.



KİMLER KATILABİLİR?

İhaleler kamu konutunun bulunduğu il müdürlüklerince gerçekleştirilirken, ihaleye geçici teminat bedelini yatıran herkes katılabilecek. İhalede teklif edilen en yüksek bedel kamu konutunun satış bedeli olarak belirleniyor.

OTURAN ÖNCELİKLİ

İhalede belirlenen bedel üzerinden konutta oturan memura öncelikli alım hakkı ile yüzde 10 indirim yapılıyor ve 5, 7 ve 10 yıl süreyle ödeme seçenekleri sunuluyor. Memur, konutu satın almak istediğini idareye bildirecek ve ihale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde, yüzde 20'si peşin kalan tutarı 60 ay, 7 yılda ödemek istemesi halinde yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay, 10 yılda ödemek istemesi halinde ise yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. TÜFE en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak.



MEMUR SATIN ALMAK İSTEMEZSE

Kamu konutunda oturan memurun, satın almak istememesi halinde ise kamu konutu ihalede en yüksek teklif veren istekliye peşin veya yüzde 25'i peşin olmak üzere 2 yıla kadar taksitle satılacak.



BANKALARDAN ORAN ARTIŞI

Bu süreçte kredi desteği sağlamak için Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile bankalar arasında birbiri ardına protokoller imzalanıyor. Bankalar imzaladıkları protokoller ile tüketiciye en uygun kredi/finansman oranı sunmak için adeta yarışa girdi. Buna göre, yüzde 0.87 ila yüzde 0.95 arasında kredi faizi ve finansmanı sağlanıyor. Bugüne kadar dokuz bankayla protokol imzalandı. Emlak Katılım 0.87'den, Vakıf Katılım 5 yıla kadar 0.79'dan, 5 yıl ve üzeri 0.89'dan sağladıkları finansman/kar oranlarıyla en düşük oranı sağlıyor.