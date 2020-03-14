'Ölüme alıştık, korona korkutmuyor'

Geçtiğimiz hafta başlayan ateşkes İdliblilerin rahat bir nefes almasını sağladı. Ateşkes sonrası Suriye rejiminin sivillere yönelik saldırıları sona erdi. İdlibliler ateşkes kararından memnun olduklarını belirterek savaşın son bulmasını istiyorlar.

Milliyet'ten Oğuz Yeter'in haberine göre: Türkiye ve Rusya tarafından ortak devriyenin yapılacağı M4 Karayolu'nda ise sivillerin geçiş yapmaması dikkati çekiyor. Yerel kaynaklar rejimin ateşkesi ihlal ettiği belirtiyor. Zaman zaman rejim tarafından fırlatılan roketlerin sesleri İdlib kırsalında duyuluyor. İdlib'de yaşayanlardan biri de ailesiyle Hama'dan kaçan Beheddin Muhammed. Çocuklarının bomba seslerinden korkarak uyanmadığını belirten. Muhammed, "Savaşın bitmesini istiyoruz. Ailemle evime dönmek insan gibi yaşamak istiyorum" diye konuştu.

'Her gün ölüyoruz'

Bomba seslerinin olmaması nedeniyle mutlu olduğunu belirten Ciher Ahmad ise "Sokağa çıkmaya korkardık, hangi bombayla öleceğimizi bilmiyoruz. Şimdi korkmadan bir haftadır sokağa çıkabiliyoruz. Ateşkes inşallah devam eder. Haberlerde gördük koronavirüs salgını olduğu söyleniyor. Biz yıllardır bu savaşla birlikte ölümle yaşamaya alıştık, korona umurumuzda değil. Her gün ölüyoruz zaten korona gelse ne olur gelmese ne olur" dedi.

Rejim ve Rus savaş uçaklarının saldırısı sonucu hasar gören Binniş kasabasında yaşayan sivillerin yaşam mücadelesi de devam ediyor. Evlerin bahçesine kazılmış mevzilerde oyun oynayan çocukların oyuncakları da rejim tarafından atılan roketlerden kalan şarapnel parçaları

oluyor.