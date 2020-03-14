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Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?

ABD'de sigortası olanlara 600, olmayanlara 1500 dolara mal olan test Türkiye'de ücretli mi? Bu test kaç kişiye yapıldı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap yanıtladı
 14 Mart 2020 09:27
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Türkiye'de Koronavirüs testi paralı mı?

BURUN-BOĞAZDAN ÖRNEK

Korona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani "besi" ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre: PCR TESTİ DENİYOR: Laboratuvarda, örnekte aradığımız RNA var mı yok mu diye bakılıyor. Amerikan dizilerinde gördüğümüz genetik materyali çoğaltma yöntemi bu. Örneği hastalığın RNA'sı ile karşılaştırmamız gerekiyor. Buna PCR testi (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) deniyor.

DÜNYAYA SATTIK: Hastalığın RNA'sını çoğaltmak için üretilen 'primer' ticari olarak satılıyor. Biz Türkiye olarak bir ay önceden 'primer'ı üretmeye başladık. Dünyada biz de dahil dört ülkede üretiliyor. Geçen haftaya kadar Türkiye'de hastalık görülmediği için primerleri yurtdışına satıyorduk. Ancak geçen haftadan itibaren vaka görüldüğü için artık göndermiyoruz. Türkiye'deki üretimin haftalık 2 bin primer hazırlama kapasitesi var. Ancak test sayılarını artırmaya çalışıyoruz. Türkiye'de bu test ücretli değil.

4 BİNİ AŞKIN TEST: Türkiye şimdiye kadar 4 bini aşkın kişiye test yaptı. Bu rakam dünya geneline göre az gibi gelebilir ancak şüpheli vaka sayısına baktığımızda yeterli. Yurtdışı bağlantısı, yüksek ateş ve öksürük gibi belirtileri taşıyanlara yaptığımız için şüpheli vaka sayısı az. m Ece Çelik
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