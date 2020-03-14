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İmamoğlu'nun talebi Meclis'te reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, ekim ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine açıktan atadığı, yönetmen ve çevirmen Mehmet Ergen ve toplam 250 kişiyi kapsayan sözleşmeli sanatçı, uzman memurların ücretlerini içeren vize işlemlerine ilişkin teklif, AK Parti'li meclis üyelerinin oyçokluğuyla reddedildi. Ayrıca boş bırakılan 202 kişilik sözleşmeli sanatçı alımına ilişkin talebi de reddedildi
 14 Mart 2020 09:30
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İmamoğlu'nun talebi Meclis'te reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, ekim ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine açıktan atadığı, yönetmen ve çevirmen Mehmet Ergen ve toplam 250 kişiyi kapsayan sözleşmeli sanatçı, uzman memurların ücretlerini içeren vize işlemlerine ilişkin teklif, AK Parti'li meclis üyelerinin oyçokluğuyla reddedildi. Ayrıca boş bırakılan 202 kişilik sözleşmeli sanatçı alımına ilişkin talebi de reddedildi.

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre: Ortak komisyonun görüşünde, Mehmet Ergen'in pozisyon ve sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin teklif, uygun bulunmayıp, Ergen'in belirtilen pozisyona atanabilmesi için öncelikle sanatçı kadrosuna alınması gerektiği vurgulandı. Ergen'in şehir tiyatroları kadrosunda yer almadığı gerekçesiyle söz konusu göreve atanamayacağı belirtilen komisyon görüşünde, Ergen ile ilgili "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet sebebiyle hakkında açılan davada telif hakkını ihlal ettiğini kabul ederek eylemi sabit olan kişinin 'Genel Sanat Yönetmeni' kadrosuna atanmasının hukuka uygun olmadığı" gerekçe gösterildi. CHP'li üyeler, AK Parti döneminde bu göreve Süha Uygur'un da aynı usulle seçildiğini hatırlatıp, AK Parti Grubu'na "Genel Sanat yönetmeni'ni kendiniz mi atamak istiyorsunuz? Mehmet Ergen dünya çapında bir yönetmen. Kendisine güvenimiz tamdır. Genel sanat Yönetmeliği kadrosu boş mu kalacak?" diye çıkıştı.

AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, sözleşmeli personelin nasıl atanacağı konusundaki yönetmeliği hatırlatıp, Ergen'le ilgili "Hakkında mahkeme kararı var. Telif haklarını ihlal ettiğini kendi de kabul ediyor" dedi.

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